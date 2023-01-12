Транспортный налог

Транспортный налог при аресте автомобиля

Рассматриваются последствия по транспортному налогу при аресте автомобиля.

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Юзвак Максим
Юзвак Максим

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Для любого рынка отличная позиция - быть первым, быть лидером. Но для этого надо успевать появиться на рынке раньше других. И доставка превращается в гонку. Гонку, на итог которой можно делать ставки. Романтическая эпоха, время парусов, родило такое соревнование, которое давно закончилось, но из памяти людей не ушло

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Налог на прибыль

Радиоэлектронная компания может применять льготу по налогу на прибыль только с квартала включения в реестр

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Как выявить направления налоговой оптимизации

В условиях экономического кризиса целесообразно использовать методы налогового планирования, которые помогут компенсировать негативные последствия кризисных явлений. Выявление скрытых налоговых резервов позволит вернуть из бюджета излишне уплаченные налоги и пополнить оборотные средства компании.

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