Транспортный налог при аресте автомобиля

Материалы по имущественным налогам
ТОП-10 по налогу на имущество за 2021 - ссылка
Рассматриваются последствия по транспортному налогу при аресте автомобиля.
ТОП-10 по налогу на имущество за 2021 - ссылка
Поменяют нормы НК по НДФЛ дистанционщиков. Минфин объявил о подготовке поправок в НК.
В открытом доступе будет реестр работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости.
Для любого рынка отличная позиция - быть первым, быть лидером. Но для этого надо успевать появиться на рынке раньше других. И доставка превращается в гонку. Гонку, на итог которой можно делать ставки. Романтическая эпоха, время парусов, родило такое соревнование, которое давно закончилось, но из памяти людей не ушло
IT-компании после получения аккредитации начинают считать налог на прибыль 0% задним числом с начала года. Но для компаний в сфере радиоэлектроники другие правила.
До 25 января надо сдать декларацию по НДС за 4 квартал 2022 года. Знаете, что надо делать?
Нужно вложить в экономику страны 230 тысяч долларов, кроме того, иностранные инвесторы смогут быстрее получить ВНЖ.
Спойлер: россиян, поднявших армянскую экономику. Премьер-министр в отличном настроении: приезжайте еще в гостеприимный Ереван!
Телеканал привлекут к административной ответственности и заставят снизить громкость рекламных роликов.
В условиях экономического кризиса целесообразно использовать методы налогового планирования, которые помогут компенсировать негативные последствия кризисных явлений. Выявление скрытых налоговых резервов позволит вернуть из бюджета излишне уплаченные налоги и пополнить оборотные средства компании.
В 2022 году Rubius открыла офисы в четырех странах, компания создает инженерное ПО и продукты для автоматизации бизнеса.