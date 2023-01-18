Страховые взносы

Страховые взносы при расторжении договора ДМС

Рассматриваются последствия по страховым взносам при досрочном расторжении договора добровольного медицинского страхования работника.

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Подключиться к налоговому мониторингу бизнес может через сервис VK

VK упростила инструменты для взаимодействия с ФНС в режиме налогового мониторинга. Новая версия платформы VK Tax Compliance работает по модели подписки (SaaS) в облаке VK Cloud, чтобы передавать необходимые данные и документы в онлайн-режиме в ФНС. Платформа интегрирована с автоматизированной системой АИС «Налог-3», ее можно подключить к внутренним системам компании.

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