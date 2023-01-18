Налоговые споры

Споры по налоговой выгоде. Основные акты Верховного Суда за 2021

Рассматриваются позиции судебной коллегии по экономическим спорам по вопросам налоговой выгоды.

Версия для печати

Материалы по налоговой выгоде:

ТОП-10 по налоговой выгоде за 2021 - ссылка

Юзвак Максим
Юзвак Максим

Экономические преступления

Допросы, обыски, экспертиза документов: налоговики рассказали, как они доказывают неуплату налогов

Чтобы установить уклонения от уплаты налогов, налоговики и правоохранители проводят комплекс мероприятий. Самые действенные из них – это допросы, осмотры и т.д.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Ведение бизнеса

Терминалы для приема оплат больше не нужны – их заменит мобильный телефон

Компания LIFE PAY выпустила бесплатное приложение для приема оплаты с помощью мобильного телефона – LIFE POS Lite. Оно работает на гаджетах системы Android и позволяет принимать платежи в любом месте.

Аудит

Обязательный аудит бухгалтерской отчетности

Поговорим о том, в каких случаях проведение этой сложной процедуры является обязательным, какие хозяйствующие субъекты должны к ней прибегать и кто оказывает услуги по проведению обязательного аудита.

Обязательный аудит бухгалтерской отчетности
Вебинары для бухгалтеров

🖥️ Смотрите бесплатный вебинар про ЕНП и взносам, отчетности в новый Социальный фонд

Скоро заработает алгоритм пропорционального деления уплаченных на ЕНС сумм. А вы еще не разобрались, как заполнить платежку по ЕНП и какие подавать уведомления?

Читать еще