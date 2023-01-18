Споры по налоговой выгоде. Основные акты Верховного Суда за 2021

Материалы по налоговой выгоде:
ТОП-10 по налоговой выгоде за 2021 - ссылка
Рассматриваются позиции судебной коллегии по экономическим спорам по вопросам налоговой выгоды.
ТОП-10 по налоговой выгоде за 2021 - ссылка
Ну, как новых? Для большинства – новых. Часть бухгалтеров все-таки перешла на них еще в прошлом году. И вы не откладывайте.
Чтобы установить уклонения от уплаты налогов, налоговики и правоохранители проводят комплекс мероприятий. Самые действенные из них – это допросы, осмотры и т.д.
С 1 марта 2023 года акциз на сигареты вырос на 2%, на жидкость для вейпов - на 11%. При этом акциз на сами вейпы отменили.
Сейчас идентификация начинается с 15 тысяч рублей. Такой порог был установлен в рамках «антиотмывочного» законодательства.
Поговорим, как освободиться от уплаты НДС с помощью Налогового кодекса, сэкономить на аутсорсе и чем помогут спецрежимы.
Расскажем, как оплачивать услуги фрилансеров, что писать в назначении платежей и почему логика Договор-Акт-Чек самая безопасная.
На полуострове уже установили первые банкоматы. Сначала отделения банка откроются в крупных городах, а затем Сбер будет работать по всему Крыму.
Компания LIFE PAY выпустила бесплатное приложение для приема оплаты с помощью мобильного телефона – LIFE POS Lite. Оно работает на гаджетах системы Android и позволяет принимать платежи в любом месте.
Поговорим о том, в каких случаях проведение этой сложной процедуры является обязательным, какие хозяйствующие субъекты должны к ней прибегать и кто оказывает услуги по проведению обязательного аудита.
Скоро заработает алгоритм пропорционального деления уплаченных на ЕНС сумм. А вы еще не разобрались, как заполнить платежку по ЕНП и какие подавать уведомления?