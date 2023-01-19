Использование книги продаж для подтверждения расходов

Материалы по налогу на прибыль
ТОП -10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 - ссылка
Рассматривается возможность использования книги продаж для подтверждения расходов по налогу на прибыль.
ТОП -10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 - ссылка
В открытом доступе оказались контактные данные пользователей интернет-сервисов: номера телефонов, адреса электронных почт и пароли.
Если патент был оформлен с 1 января по 31 декабря, а в конце года доходы превысили лимит, то право на ПСН утрачивается с 1 января, то есть задним числом.
Сеть магазинов Fix Price запустилась в Монголии; создан первый безопасный препарат от лишнего веса; режиссёр «Джона Уика» снимет экранизацию Rainbow Six Тома Клэнси; Тренин забил победный гол «Коламбусу», став 3-й звездой матча
Бухучет в 2023 году как будто заново переписали: надо учесть десятки крупных и мелких изменений, от которых мозг бухгалтера просто плывет. С налоговым учетом ситуация легче, но ненамного. «Клерк» сделал удобные инструкции и настоящий конструктор, чтобы вы ничего не забыли.
Чиновники уверяют бухгалтеров, что ЕНП – это прекрасно, но сами от него в ужасе. Бухгалтеры хватаются от ЕФС-1, а Артемий собирает пазлы. Смотрите первые в этом году нескучные бухгалтерские новости.
Сейчас налогом не облагается поддержка до 4 тысяч рублей, Госдума собирается освободить от НДФЛ матподдержку в любом размере.
Годовую отчетность за 2022 год надо сдавать уже с учетом новых ФСБУ, которые стали обязательными в прошлом году. Перепроверьте, все ли вы учли, например, по амортизации. А если знаний не хватает, еще есть время их получить.
Сотрудники призывного возраста нужны на загруженных оборонных предприятиях. Вопрос об отсрочке решится в ближайшее время.
Похоже, проблемы с ЕНС и ЕНП замечает не только бизнес, но и власти. Вот пример из Пермского края.
Также губернатор призвал крупные города добровольно вкладывать средства в развитие мелких.