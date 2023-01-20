Информирование об остатках материнского капитала

Подготовлен Законопроект №274119-8, в котором предлагается установить обязательное информирование о размере материнского капитала.

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен депутатом от КПРФ Н.А.Останиной.

Содержание предложения

Согласно законопроекту, ежегодно, не позднее 1 сентября текущего года, СФР информирует лиц, получивших сертификат, о размере материнского (семейного) капитала либо в случае распоряжения частью материнского (семейного) капитала о размере его оставшейся части на бумажном носителе или в электронной форме.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что Счетная палата обращала внимание на то, что в отдельных случаях, после использования средств материнского (семейного) капитала, на счетах граждан остаются некоторые средства, о наличии которых владельцы сертификата могут не знать.

По оценкам СП, в 2021 году на счетах ПФР сохранились остатки на сумму 4 млрд. 712,6 млн. рублей, не востребованные в течение ряда лет (до 10 лет).

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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