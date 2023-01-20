Пересчет пенсий, дополнение страхового стажа, информация о пенсиях в НПФ в обзоре пенсионного права за декабрь 2022

Пенсионное право за декабрь 2022

Выплата тринадцатой пенсии, новые периоды страхового стажа – Законопроект № 251857-8

В ГД РФ рассматривается законопроект, согласно которому каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая «тринадцатая пенсия»).

Кроме того, предложенные поправки предусматривают также двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет (а не 80 лет – как в действующей редакции закона).

Согласно предложенному законопроекту в периоды, засчитываемые в страховой стаж, дополнительно будет включено время получения среднего профессионального образования и высшего образования по очной форме обучения граждан, обучавшихся и окончивших государственные или муниципальные образовательные организации. Время ухода одного из родителей за каждым ребенком, которое засчитывается в страховой стаж, будет увеличено с полутора лет до трех.

В Пояснительной записке указывается, что все указанные меры буду стимулировать повышение общего уровня пенсионного обеспечения в РФ в интересах граждан старшего возраста.

Информирование о состоянии пенсионных накоплений в негосударственных фондах – Законопроект № 253857-8

В ГД РФ рассматривается законопроект, согласно которому устанавливается обязанность СФР по информированию также и застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах, о суммах средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

В Пояснительной записке указывается, что законопроект подготовлен в целях устранения неравенства прав застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений в СФР, и застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах, а также повышения информированности застрахованных лиц о состоянии их пенсионных счетов накопительной пенсии.

Отмена ограничений прав работающих пенсионеров по пенсионным коэффициентам и пересчет пенсий – Законопроект № 258774-8

В ГД РФ рассматривается законопроект, согласно которому предполагается отмена максимального значения ИПК (индивидуального пенсионного коэффициента) при перерасчете страховой пенсии для работающих пенсионеров и переход к исчислению ИПК при ежегодном перерасчете пенсий работающим пенсионерам в общем порядке.

Кроме того, законопроект предполагает доначисление ИПК и формирование пенсионных прав на всю сумму уплаченных страховых взносов на индивидуальную часть страховой пенсии, которые не были учтены при предыдущих перерасчетах.

В Пояснительной записке указывается, что у работающих пенсионеров, получавших заработную плату среднюю и выше среднего, с которой уплачивались страховые взносы в течение 2015-2022 годов, пенсионные права сформированы с неполного объема уплаченных взносов.

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