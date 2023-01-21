Когда проводится налоговая реконструкция

Рассматривается подход к проведению налоговой реконструкции
Материалы по налоговой выгоде
ТОП-10 споров по налоговой выгоде за 2021 - ссылка
Рассматривается подход к проведению налоговой реконструкции
Рассматривается подход к проведению налоговой реконструкции
ТОП-10 споров по налоговой выгоде за 2021 - ссылка
На налоговом эфире разобрали следующие вопросы: 1. Какие нюансы учитывать при совмещении ПСН и УСН? 2. Как правильно рассчитать налоговую нагрузку и распределить страховые взносы при совмещении ПСН и УСН? 3. Как платить налоги и взносы при совмещении ПСН и УСН? 4. Какие еще режимы можно совмещать и как это правильно делать?
Сдавать уведомления в 2023 году можно двумя способами: на бланке уведомления и платежками с определенным набором реквизитов (КБК налога, ОКТМО, кодом периода). Какой способ лучше – каждый решает для себя.
Рассматривается подход к проведению налоговой реконструкции
Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Сочи непотопляем, а Москва начала год с продолжения падения.
Регистр населения. АСК НДС. Отраслевое обеление. Короче, готовьте ваши денежки.
Google попросила помощи у Брина и Пейджа для «борьбы» с ChatGPT, УФ-лампы для сушки ногтей способны разрушать ДНК, The Black Eyed Peas будут судиться с «какающими единорогами», «Барселона» разгромила «Сеуту» – 5:0
Пока что установить мобильное приложение можно в отделениях Москвы, для загрузки «МКБ Онлайн» нужно взять с собой паспорт.
Если человек подал декларацию 3-НДФЛ на имущественный вычет и налоговики ее прокамералили, но до получения денег он не дожил, получить выплату из ИФНС может его супруга.
Иногда новости из мира бухгалтерии настолько сложные, что чем больше их читаешь, тем меньше понимаешь. Поэтому мы советуем смотреть наши БухСтримы и прикольные обзоры красавчика Артемия Васенко на YouTube-канале «Клерка». Вперед! Покажем вам лучшие ролики.
Теперь жители Свердловской, Новгородской и Псковской областей будут платить за электроэнергию меньше. Изменения затронули также Хабаровский и Приморский край.