Когда проводится налоговая реконструкция

Рассматривается подход к проведению налоговой реконструкции

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Рассматривается подход к проведению налоговой реконструкции

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ТОП-10 споров по налоговой выгоде за 2021 - ссылка

Юзвак Максим
Юзвак Максим

Как совмещать налоговые режимы и сколько на этом можно сэкономить?

На налоговом эфире разобрали следующие вопросы: 1. Какие нюансы учитывать при совмещении ПСН и УСН? 2. Как правильно рассчитать налоговую нагрузку и распределить страховые взносы при совмещении ПСН и УСН? 3. Как платить налоги и взносы при совмещении ПСН и УСН? 4. Какие еще режимы можно совмещать и как это правильно делать?

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За что бухгалтеры любят видео от «Клерка» – лучшие выпуски

Иногда новости из мира бухгалтерии настолько сложные, что чем больше их читаешь, тем меньше понимаешь. Поэтому мы советуем смотреть наши БухСтримы и прикольные обзоры красавчика Артемия Васенко на YouTube-канале «Клерка». Вперед! Покажем вам лучшие ролики.

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