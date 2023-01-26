Госпошлина при удостоверении сделок с недвижимостью

Материалы по имущественным налогам
ТОП-10 по налогу на имущество за 2021 - ссылка.
Рассматривается порядок определения стоимости имущества при уплате пошлины за нотариальное удостоверение сделки.
ТОП-10 по налогу на имущество за 2021 - ссылка.
За покупку иностранных товаров может прийти поддельная квитанция. Перед оплатой таможенных платежей нужно проверить форму документа.
Краткое пояснение, из каких разделов состоит отчет ЕФС-1 и как его сдавать.
С 1 января 2023 года заработал единый Социальный Фонд после объединения ПФР и ФСС. А также введен ЕНП – единый налоговый платеж. В связи с этим обновили ряд отчетных форм. Расскажем о новых формах отчетности в 2023 году.
Вы (и большинство) привыкли развивать карьеру, переходя от работы к работе. Но настоящая карьера – не смена работ, а планомерное повышение собственной стоимости.
Этот стандарт будет актуален для общественных мест, где к Интернету подключается множество гаджетов.
С 2023 года при выплате зарплаты за первую половину месяца необходимо исчислить и удержать НДФЛ. В связи с этим в программах «1С» произошли изменения. В этой статье мы расскажем о том, на что обратить внимание в «Зарплате и управлении персоналом 8» при расчете и выплате аванса.
Передвигаясь по территории предприятия в условиях ветра, сотрудник получил соринку в глаз. Это не несчастный случай, но микротравма.
Уведомления о проверках будут приходить онлайн через цифровую платформу МСП.РФ и отобразятся в личном кабинете на Госуслугах. От проведения профилактических визитов можно отказаться.
В этом дайджесте мы расскажем, за какими событиями следить инвестору на этой неделе.
Если аванс за декабрь выплачен в декабре, а вторая часть зарплаты – в январе, то НДФЛ с аванса исчислен в январе при выплате зарплаты. Его надо уплатить до 30.01.2023. Но он войдет в 6-НДФЛ и справки за 2022 год.