НДФЛ при возврате стоимости подарочного сертификата

Материалы по НДФЛ
ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 – ссылка.
Рассматриваются последствия по НДФЛ при дарении подарочного сертификата и возврата его стоимости.
ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 – ссылка.
В этой статье вы узнаете о рисках, которые стоит учитывать в новом году по выездным проверкам от ФНС. Разбираемся, что не нужно делать, чтобы не попасть под предпроверочный анализ и ВНП.
НДС, который не был включен в расходы в период УСН, идет на вычет при переходе на ОСНО. Причем это правило работает и для УСН «доходы». Эта норма сейчас актуальна для ювелиров, которых лишили права на УСН.
С помощью мобильного приложения или веб-версии мобильного приложения «Мой налог» самозанятый может выставить заказчику счет, а потом на его основе сформировать чек.
Ранее мы рассмотрели ситуации, в которых внедрение «1С:ERP» становится неотложной задачей. Пришло время подробнее изучить самый злободневный сценарий — переход с SAP. Прочтите и получите бонус — калькулятор для оценки вашего проекта.
В целях получения экономической выгоды ИП вправе совмещать УСН и ПСН по разным видам деятельности. Политика для целей налогового учета позволяет уточнить, по какой схеме будут рассчитываться налоговые платежи. В статье расскажем, на что обратить внимание, составляя учетную политику при совмещении двух налоговых режимов.
С 2023 года все налоги надо платить в УФК по Тульской области. Но это не значит, что налоговики этого региона теперь должны разбираться с налоговыми долгами всего российского бизнеса.
С января 2023 помимо изменения срока оплаты НПД с 25 числа на 28 число, у самозанятых появилась возможность выбора способа оплаты налога на профессиональный доход.
Появились новые коды доходов и вычетов по НДФЛ. Их надо указывать в справках к форме 6-НДФЛ.
С 1 сентября 2023 года представители организаций и ИП должны будут прилагать к документам, подписанным личной электронной подписью, машиночитаемую доверенность. Рассказываем, как работать с ней уже сейчас.