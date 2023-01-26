Законопроекты

Уполномоченный по правам инвалидов, отдых детей-инвалидов, психологическая помощь инвалидам в обзоре прав инвалидов

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права инвалидов.

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Права инвалидов за декабрь 2022

Инклюзивный отдых детей-инвалидов – Законопроект № 248933-8

В ГД рассматривается законопроект, направленный на регулирование отдыха детей-инвалидов.

Устанавливается понятие инклюзивный отдых и оздоровление – обеспечение равного доступа к отдыху и оздоровлению детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья совместно и наравне с детьми, не имеющими ограничений здоровья.

Равный доступ обеспечивается посредством ежегодного определения квоты в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории субъекта России, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Законопроектом предлагается ежегодно выделять места для инклюзивного отдыха детей-инвалидов и детей с ОВЗ в размере не менее десяти процентов от общего количества мест в организациях отдыха детей и их оздоровления, сведения о которых содержатся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления.Это позволит обеспечить доступность летнего отдыха для детей с особенностями здоровья.

В Пояснительной записке указывается, что законопроект разработан в целях пресечения неправомерных фактов отказа организаций детского отдыха в приеме детей-инвалидов, детей с ограничениями возможностей здоровья и обеспечения реализации гарантий такой категории детей на социальную адаптацию посредством отдыха и оздоровления на общих условиях с иными детьми.

Уполномоченный по правам инвалидов и ветеранов – Законопроект № 248003-8

В ГД рассматривается проект закона «Об уполномоченных по защите прав инвалидов и ветеранов в Российской Федерации».

В задачи уполномоченного будут входить:

  • защита прав и законных интересов инвалидов и ветеранов

  • осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов инвалидов и ветеранов

  • содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав и законных интересов инвалидов и ветеранов

  • взаимодействие с общественными организациями инвалидов и ветеранов

  • участие в формировании и реализации государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов инвалидов и ветеранов

В Пояснительной записке указывается, что несмотря на достаточно большое количество различных государственных органов, комиссий и советов, защищающих права инвалидов и ветеранов, уровень их защиты остается низким.

Право инвалидов и ветеранов на бесплатную психологическую помощь – Законопроект № 253352-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому ветераны, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий имеют право на психологическую помощь.

Инвалиды боевых действий и ветераны боевых действий при наличии показаний имеют право на медико-психологическую реабилитацию.

В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время в оказании профессиональной психологической помощи нуждаются инвалиды войны и ветераны боевых действий, а также члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов боевых действий и военнослужащих.

Особая поддержка в этой сфере должна быть оказана и ветеранам старшего поколения.

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