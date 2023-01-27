Упрощение предоставления льгот вдовам ветеранов боевых действий, признание военных безвестно отсутствующими в обзоре военного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права военнослужащих.

Обзор по правам мобилизованных будет отдельно.

Военное право за декабрь 2022

Уполномоченный по правам инвалидов и ветеранов – Законопроект № 248003-8

В ГД рассматривается проект закона «Об уполномоченных по защите прав инвалидов и ветеранов в Российской Федерации». В задачи уполномоченного будут входить:

защита прав и законных интересов инвалидов и ветеранов;

осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов инвалидов и ветеранов;

содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав и законных интересов инвалидов и ветеранов;

взаимодействие с общественными организациями инвалидов и ветеранов;

участие в формировании и реализации государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов инвалидов и ветеранов.

В пояснительной записке указывается, что, несмотря на достаточно большое количество различных государственных органов, комиссий и советов, защищающих права инвалидов и ветеранов, уровень их защиты остается низким.

Новый вариант альтернативной службы – Законопроект № 252785-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому альтернативную службу можно пройти в организациях, выполняющих государственный оборонный заказ.

В пояснительной записке указывается, что в связи с серьезным увеличением государственного оборонного заказа в 2022 году многие организации столкнулись с проблемой дефицита кадров, которые необходимы им для своевременного выполнения гособоронзаказа.

Многие предприятия переходят на трехсменные режимы работы, в некоторых организациях действуют внутренние приказы, запрещающие ключевым сотрудникам уходить в отпуска.

Таким образом, на сегодняшний день существует неблагоприятная ситуация по рабочим специальностям, необходимым для своевременного выполнения гособоронзаказа.

Право инвалидов и ветеранов на бесплатную психологическую помощь – Законопроект № 253352-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому ветераны, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий имеют право на психологическую помощь.

Инвалиды боевых действий и ветераны боевых действий при наличии показаний имеют право на медико-психологическую реабилитацию.

В пояснительной записке указывается, что в настоящее время в оказании профессиональной психологической помощи нуждаются инвалиды войны и ветераны боевых действий, а также члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов боевых действий и военнослужащих.

Особая поддержка в этой сфере должна быть оказана и ветеранам старшего поколения.

День погребения последнего ветерана будут объявлять днем траура – Законопроект № 253987-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому день погребения последнего проживавшего на территории муниципального образования инвалида или участника ВОВ из числа лиц объявляется днем траура в соответствующем городском или сельском поселении, муниципальном округе, городском округе, внутригородском районе либо внутригородской территории города федерального значения, а в случае проживания такого лица в населенном пункте, располагающемся на межселенной территории – муниципальном районе.

В пояснительной записке указывается, что с уходом из жизни последнего солдата ВОВ из населённого пункта, района уходит эпоха – эпоха победителей фашизма.

Обязательная дактилоскопия добровольцев – Законопроект № 257963-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому устанавливается обязательная государственная дактилоскопическая регистрация в отношении граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС в области обороны, в том числе при их использовании за пределами страны.

Признание военнослужащих безвестно отсутствующими или умершими – Законопроект № 263321-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому гражданин, проходящий военную службу в ВС, или в войсках национальной гвардии, в связи с военными действиями может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в шести месяцев нет сведений о месте его пребывания.

Военнослужащий и иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня признания гражданина, безвестно отсутствующим.

В пояснительной записке указывается, что на сегодняшний день военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

Таким образом, вопросы по признанию граждан умершими могут быть решены не ранее чем через три года с момента начала специальной военной операции.

Это довольно большой срок для семьи военнослужащего, пропавшего без вести. Помимо тяжелого морального самочувствия положение родственников может ухудшаться и финансовым состоянием.

Они не могут получать выплаты, социальные льготы либо вступить в наследование имущества военнослужащего.

Новый порядок выплат Героям России – Законопроект № 265467-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предлагается Героям и членам семей умерших (погибших) Героев, у которых право на ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты) возникает с 1 января 2023 г., устанавливать ЕДВ в беззаявительном порядке (без подачи гражданином заявления о назначении ЕДВ и представления подтверждающих документов).

При этом самим Героям ЕДВ будет устанавливаться с даты присвоения звания Героя или Героя Труда, а членам семей умерших (погибших) Героев России, звание которым присвоено посмертно, – с даты присвоения звания Героя посмертно.

В пояснительной записке указывается, что предлагаемый подход соответствует современной тенденции развития предоставления государственных услуг без участия гражданина и осуществления процедурных действий без подачи гражданами заявлений и документов.

Смягчение условий для получения соц.поддержки вдовой ветерана боевых действий – Законопроект № 270417-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому, для получения мер социальной поддержки вдов (вдовцов) ветеранов боевых действий исключается требование об одиноком проживании либо проживании с детьми.

В пояснительной записке указывается, что это позволит повысить уровень социальной защищенности супруги (супруга) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившей (не вступившего) в повторный брак.

Принятие законопроекта окажет позитивное влияние на уровень доходов указанной категории граждан, которые будут вправе получать ежемесячные денежные выплаты.

Комментарий к налоговым событиям за декабрь 2022. Итоги 2022. Перспективы 2023

Другие обзоры

Обзор пенсионного права за декабрь 2022 – ссылка.

Обзор права инвалидов за декабрь 2022 – ссылка.