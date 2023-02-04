Отмена взносов по выплатам работающим пенсионерам для индексации пенсий

Рассматривается предложение по возврату индексации пенсий работающим пенсионерам (Законопроект № 286777-8)
Авторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР
Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, В.А.Кошелев, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов, К.М.Панеш, А.Н.Свистунов, Ю.А.Напсо; Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин
Содержание предложения
Согласно законопроекту лица, получающие страховые пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование в соответствии с указанным Федеральным законом, что позволит ежегодно индексировать указанным лицам их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается на то, что действующее пенсионное законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии – отсутствие индексации и ограничение по пенсионным коэффициентам.
Материалы к законопроекту
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