Освобождение от страховых взносов военных пенсионеров, являющихся предпринимателями, арбитражными управляющими, частными нотариусами

Рассматривается предложение об отмене взносов для военных пенсионеров, занимающихся частной практикой (Законопроект № 285551-8)

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Правительством РФ

Содержание поправок

Законопроект предполагает исключение индивидуальных предпринимателей, арбитражных управляющих, нотариусов, занимающихся частной практикой, являющихся получателями пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности в соответствии с Законом № 4468-1, из числа страхователей и застрахованных лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование в соответствии с Федеральным законом № 167-ФЗ, что, соответственно, влечет за собой освобождение указанных лиц от уплаты страховых взносов.

При этом изменения, вносимые в статью 29 Федерального закона № 167-ФЗ, предоставляют вышеобозначенным лицам из числа военных пенсионеров право добровольной уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование.

Материалы к законопроекту

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