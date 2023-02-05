Дети-инвалиды получат право на две пенсии

Рассматривается предложение по выплате детям-инвалидам, потерявшим родителей, одновременно пенсии по инвалидности и потере кормильца (Законопроект № 288418-8)

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, А.М.Бабаков, Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, В.К.Гартунг, Д.Г.Гусев, А.А.Кузнецов, Ф.С.Тумусов, М.Г.Делягин, С.В.Кабышев, Н.В.Новичков, А.А.Ремезков, Я.В.Лантратова, А.С.Аксененко, А.Г.Аксаков, А.В.Чепа

Содержание поправок

Согласно законопроекту дети-инвалиды и инвалиды с детства, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам получают право на получение пенсии по случаю потери кормильца (к получаемой социальной пенсии по инвалидности).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что инициатива обосновывается низкими размерами социальных пенсий по инвалидности их детей, а в случае, когда такие дети теряют еще и одного или обоих кормильцев, у которых они были на иждивении, уровень их жизни значительно падает: одной только социальной пенсии по инвалидности уже недостаточно, чтобы покупать продовольственные товары, одежду, обувь и другое, чтобы в полной мере удовлетворять свои ежедневные потребности.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Другие материалы