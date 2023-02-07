Значение реального поставщика при налоговой реконструкции

Материалы по налоговой выгоде
ТОП-10 по налоговой выгоде за 2021 - ссылка.
Рассматривается вопрос о порядке применения налоговой реконструкции.
ТОП-10 по налоговой выгоде за 2021 - ссылка.
Появилась возможность оформить заявку и получить КЭП с помощью нового сервиса от Платформы ОФД. Теперь ее можно заказать прямо со своего рабочего места. Налоговую посещать не нужно, а идентификацию личности можно пройти в отделении Сбербанка.
У Сбербанка 15 февраля 2022 года заканчивается срок действия иностранного сертификата, поэтому сайты-партнеры предлагают установить TLS-сертификат или отечественный браузер. Можно этого не делать, интернет-эквайринг «Сбера» будет работать.
В них сложно найти хорошее место для пункта выдачи заказов. Сейчас интерес предпринимателей направлен на открытие ПВЗ и франшиз в небольших городах и отдаленных регионах.
За это время у клиента банка будет возможность осознать, что он перевел деньги мошенникам и вернуть свои средства.
Сообщество профессиональных бухгалтеров спешит на помощь. При составлении годовой отчетности нужно учесть массу изменений и актуальные рекомендации аудиторов. Бухотчетность за год составлять с учетом новых ФСБУ.
Да, такие существуют. Разбираемся, что с ними не так и какие могут быть последствия.
Для многих налогоплательщиков 2023 год начался с технических проблем оператора ЭДО при проведении сверок с ФНС и невозможностью получить ответы на запросы. А для части тех, кому все-таки удалось увидеть справку о состоянии расчетов с бюджетом, – с неприятных сюрпризов в виде сальдо, не соответствующего данным учета.
Дарение имущества приводит к образованию облагаемого дохода, если даритель – не близкий родственник или член семьи. Ставка НДФЛ 15% к подарку в виде имущества не применяется.
Введение с 2023 года единого налогового счета в корне изменило порядок возврата и зачета переплаты по налогам. Вместо понятий «излишне уплаченный» и «удержанный налог» теперь используется термин «положительное сальдо по ЕНС». Рассмотрим подробнее, как в 2023 году вывести или зачесть переплату по ЕНС.
Если компания платит налоги платежками со статусом 01 на КБК ЕНП, она должна сдавать уведомления (если они предусмотрены для данного налога). Если уведомление не сдать – будут пени.