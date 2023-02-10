Ссылки на налоговые нормы в гражданских договорах

Материалы по налогу на прибыль
ТОП -10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 - ссылка.
Рассматривается вопрос о возможности ссылаться в гражданских договорах на нормы налогового кодекса.
ТОП -10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 - ссылка.
Сейчас в ДНР и ЛНР работает два местных оператора связи, а Херсонская и Запорожская области пользуются услугами крымских телеком-компаний.
Обращаясь к посредникам для оформления карт заграничного банка, можно нарушить закон о трансграничной передаче персональных данных, а также валютное законодательство.
На это повлияли не только процентные ставки, но и потребительское настроение населения: люди переходят на сберегательную модель и чаще выбирают вклады.
Должностное лицо ждут не только штрафы. Дело может дойти до субсидиарки, уголовки, особенно, если вы собираете персданные без согласия работника или используете их неправильно. В статье поговорим о том, сколько в деньгах вам будут стоить ошибки и как их избежать.
Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счёт 04 Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.
В условиях постоянного изменения налогового законодательства никто не застрахован от штрафов, а с переходом на ЕНС вопросов только прибавилось.
Стихотворческая пятница.
В жизни бухгалтера много увеселений, а в бухгалтерской фирме они множатся на число клиентов.
На основании вашего заявления налоговики сформируют акт сверки. Если вы не согласны с суммой, надо направить в свою ИФНС обращение, подтверждающие документы и пояснение.
При заполнении формы 6-НДФЛ не забудьте о новых кодах доходов и вычетов.