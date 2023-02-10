Налоги, взносы, пошлины

Ссылки на налоговые нормы в гражданских договорах

Рассматривается вопрос о возможности ссылаться в гражданских договорах на нормы налогового кодекса.

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Юзвак Максим
Юзвак Максим

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Как устроен бухгалтерский счёт 04 «Нематериальные активы»

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