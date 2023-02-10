Военнослужащим и мобилизованным будут назначать административный арест без суда

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от ЕР: депутаты ГД А. В.Картаполов, А. Л.Красов.

Содержание поправок

В ГД рассматривается законопроект устанавливающий новый вид наказания для военнослужащих – административный арест.

Дисциплинарный арест является крайней мерой дисциплинарного воздействия, заключается в содержании военнослужащего в условиях изоляции на гауптвахте и применяется, как правило, в тех случаях, когда другие меры, принятые командиром (начальником), оказались безуспешными.

Дисциплинарный арест назначается на срок до 10 суток за один или несколько грубых дисциплинарных проступков. Дисциплинарный арест назначается по решению командира воинской части или военного коменданта гарнизона,

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что анализ проведения специальной военной операции свидетельствует о необходимости возвращения такого вида дисциплинарного взыскания как дисциплинарный арест с содержанием на гауптвахте, налагаемого командирами без судебного решения.

Это позволит повысить уровень правопорядка и воинской дисциплины в войсках, защитить права, как добросовестных военнослужащих, так и самих нарушителей воинской дисциплины.

Для последних дисциплинарный арест с содержанием на гауптвахте будет к тому же предупредительной мерой, побуждающей их вовремя отказаться от нарушений закона и избежать привлечения к уголовной ответственности.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Обзоры по военным вопросам

Обзор военного права за декабрь 2022 – ссылка.