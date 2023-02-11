Запрет на взыскание задолженности с жителей новых регионов

Предлагается ограничить действия по взысканию задолженности с жителей новых регионов (Законопроект № 289070-8)

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Правительством РФ

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому запрещается осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области до 1 января 2026 года.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по правам потребителей

Обзор прав потребителей за декабрь 2022 - ссылка