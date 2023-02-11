Запрет на взыскание задолженности с жителей новых регионов

Предлагается ограничить действия по взысканию задолженности с жителей новых регионов

Версия для печати

Предлагается ограничить действия по взысканию задолженности с жителей новых регионов (Законопроект № 289070-8)

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Правительством РФ

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому запрещается осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области до 1 января 2026 года.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по правам потребителей

Обзор прав потребителей за декабрь 2022 - ссылка

Юзвак Максим
Юзвак Максим

Налоги, взносы, пошлины

Налоговики зайдут даже в ваши соцсети, чтобы доказать налоговое нарушение

«Клерк» побывал на встрече в метавселенной, чтобы узнать, что нового в сфере налогового контроля. В погоне за бенефициаром налоговики изучают не только сделки и документы, но и просматривает все социальные сети, а также читают публикации в иностранных медиа.

Интернет и IT

Минцифры и Ростелеком заплатят до 1 млн рублей за найденные уязвимости Госуслуг

К поиску багов на сайтах Госуслуг и ресурсах электронного правительства будут привлекать независимых специалистов, багхантеров. Размер вознаграждения за их работу будет зависеть от степени найденной уязвимости

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Обзоры для бухгалтера

Это нельзя пропустить! Самые читаемые статьи и новости для бухгалтера за неделю

Не успеваете следить за всеми изменениями? Теряетесь в потоке? Каждую пятницу приходим вам на помощь и публикуем дайджест самых интересных и важных новостей недели и полезных статей. Подскажем полезный вебинар, поделимся достижениями, напомним об отчетах или платежах.

Читать еще