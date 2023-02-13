Применение инвестиционного вычета по амортизационной группе

Материалы по налогу на прибыль
ТОП -10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 - ссылка.
Рассматривается вопрос о возможности смены амортизационной группы, по которой применяется инвестиционный вычет по налогу на прибыль.
ТОП -10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 - ссылка.
В разделе 2 формы 3-НДФЛ ИП на ОСНО отражает только доходы и расходы. Авансы там не нужны.
С 2023 года отменили УСН и ПСН для ювелирного бизнеса. Но ремонтировать ювелирку на УСН можно.
Уведомление по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам за прошлый год все-таки нужно.
Мы не будем произносить эти три буквы, вы и так их знаете. Расскажем, что сейчас меняется в горящей теме и как это применять в работе.
Риа наконец-то подготовили интересное исследование, основанное на данных ЦБ и Росстата. Аналитики посчитали все вклады по регионам. Посмотрел их и заодно решил сравнить с данными по инвестициям.
Землетрясение, произошедшее 6 февраля 2023 г. в Турции, потрясло весь мир. Кадры разрушенных зданий и целых кварталов, выложенные очевидцами в интернет, напоминают фильмы ужасов. Из-за стихийного бедствия уничтожены 5,6 тыс. построек.
В связи с экономическим кризисом государством устанавливается ряд льгот для определённых отраслей, в частности по НДС для туротрасли. О том, каким именно предприятием оказывается поддержка и какой пакет нужно представить в ФНС рассказывается в данной публикации
Управленческий учет — это особая форма отражения операций и сделок. Она необходима для анализа и контроля со стороны менеджмента и может существенно отличаться от бухгалтерского и налогового учета. Как составить УП для управленческого учета расскажем подробнее.
6-НДФЛ – cамый нелюбимый отчет. Хуже была только персонифицированная отчетность, когда взносы на пенсионное страхование администрировал ПФР.
Я много лет наблюдаю и изучаю себя в этом периоде .Условно назову его «КаКраул!».Это когда ты не знаешь КАК?!!! это вывезти и успеть? Периоды высокой загрузки какой-то задачей. Это отдельный фильм и отдельный сценарий в планировании.