Инвестиционный вычет

Применение инвестиционного вычета по амортизационной группе

Рассматривается вопрос о возможности смены амортизационной группы, по которой применяется инвестиционный вычет по налогу на прибыль.

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