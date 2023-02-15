Безнадежная задолженность при ликвидации или банкротстве должника

Материалы по налогу на прибыль
ТОП -10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 - ссылка.
Рассматривается вопрос о признании безнадежной задолженности ликвидированного должника либо задолженности банкрота, по которой истек срок давности.
ТОП -10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 - ссылка.
С 26 января по 31 декабря 2023 года отменили ряд госпошлин в азартном бизнесе.
Кто имеет право на отсрочку, сколько платить, кто должен платить, особенности уплаты — на все вопросы ответим в этой статье.
В ряде случаев заключение с исполнителем договора подряда накладывает на заказчика обязанности налогового агента: он обязан удержать НДФЛ из гонорара исполнителя и отчитаться об этом в налоговую. Отражение в 6-НДФЛ договоров подряда имеет особенности и в 2023 году претерпело изменения.
Совет Федерации перенес заседание с 1 марта на 22 февраля. Причина – необходимо до конца месяца рассмотреть важные для бюджета страны законы.
Когда вы стоите перед выбором, кому отдать свою бухгалтерию (штатным бухгалтерам, удаленно работающему сотруднику или на аутсорсинг), помимо прочих плюсов и минусов решения обратите внимание на состояние автоматизации процессов учета финансово-хозяйственных операций.
Мужчины от 25 до 44 лет со средним образованием и достатком, которые приживают в городах, наиболее подвержены обману злоумышленников.
Сообщество профессиональных бухгалтеров – это общероссийское объединение специалистов отрасли. Повышайте навыки, чтобы профессионализм стал выше и рос престиж профессии.
Гранты, премии и призы по результатам участия в соревнованиях, конкурсах, которые выплачивают некоммерческие организации, освобождены от НДФЛ.
Рассматривается предложение по расширению возможности использования материнского капитала (законопроект № 293334-8).
Люди жалуются, что в личном кабинете налогоплательщика у них отражаются «левые» доходы от компании «Голден Бет».