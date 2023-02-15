Налоги, взносы, пошлины

Безнадежная задолженность при ликвидации или банкротстве должника

Рассматривается вопрос о признании безнадежной задолженности ликвидированного должника либо задолженности банкрота, по которой истек срок давности.

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Материалы по налогу на прибыль

ТОП -10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 - ссылка.

Юзвак Максим
Юзвак Максим

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6-НДФЛ

Как правильно отразить договор подряда в 6-НДФЛ

В ряде случаев заключение с исполнителем договора подряда накладывает на заказчика обязанности налогового агента: он обязан удержать НДФЛ из гонорара исполнителя и отчитаться об этом в налоговую. Отражение в 6-НДФЛ договоров подряда имеет особенности и в 2023 году претерпело изменения.

Как правильно отразить договор подряда в 6-НДФЛ
Ведение бизнеса

В каких случаях можно отдавать бухгалтерию на аутсорсинг

Когда вы стоите перед выбором, кому отдать свою бухгалтерию (штатным бухгалтерам, удаленно работающему сотруднику или на аутсорсинг), помимо прочих плюсов и минусов решения обратите внимание на состояние автоматизации процессов учета финансово-хозяйственных операций.

В каких случаях можно отдавать бухгалтерию на аутсорсинг

Последние мероприятия для бухгалтеров

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