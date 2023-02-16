Налоги, взносы, пошлины

Учет по налогу на прибыль страховых взносов, начисленных на премии

Рассматривается вопрос об учете по налогу на прибыль страховых взносов, начисленных на премии к праздникам.

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Материалы по налогу на прибыль и взносам

Топ – 10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 – ссылка.

Топ −10 разъяснений Минфина по страховым взносам за 2021 – ссылка.

Юзвак Максим
Юзвак Максим

Отчетность в ЦЗН

Отчетность в службу занятости в 2023 году

С 1 января 2023 года вступили в силу изменения по отчетности в службу занятости. Изменились формы текущих отчетов и добавились новые. Рассмотрим, какие изменения были внесены и как теперь нужно отчитываться.

Отчетность в службу занятости в 2023 году

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

❗ Сверки по ЕНС будут идти в марте – апреле. Пеней пока не будет

Даниил Егоров на совещании у Президента озвучил основные трудности, с которыми столкнулся бизнес из-за ЕНП. Это некорректное сальдо на ЕНС, необоснованная задолженность, и получение справок об отсутствии задолженности.

ЕНП (единый налоговый платеж)

⚡️Путин считает, что долги на ЕНС — вопрос технического характера. Их надо привести в порядок

Долгожданный отчет Егорова Путину про налоги состоялся: глава ФНС рассказал про ЕНП и сложности с образованием неизвестных долгов у налогоплательщиков.

Последние мероприятия для бухгалтеров

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Камеральные налоговые проверки

Учимся давать пояснения в налоговую

Моих клиентов-предпринимателей налоговая просит предоставить пояснения. Декларацию сдали, начинается камеральная проверка. В ее рамках налоговики присылают требование. Как ответить на требование?

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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