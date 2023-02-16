Учет по налогу на прибыль страховых взносов, начисленных на премии
Рассматривается вопрос об учете по налогу на прибыль страховых взносов, начисленных на премии к праздникам.
Рассматривается вопрос об учете по налогу на прибыль страховых взносов, начисленных на премии к праздникам.
Выплаты в связи с профессиональными, юбилейными и праздничными датами не связаны с производственными результатами работников. Поэтому их нельзя учитывать при расчете базы по налогу на прибыль.
С 1 января 2023 года вступили в силу изменения по отчетности в службу занятости. Изменились формы текущих отчетов и добавились новые. Рассмотрим, какие изменения были внесены и как теперь нужно отчитываться.
Даниил Егоров на совещании у Президента озвучил основные трудности, с которыми столкнулся бизнес из-за ЕНП. Это некорректное сальдо на ЕНС, необоснованная задолженность, и получение справок об отсутствии задолженности.
Минцифры считает, что пользователи не могут отличить мошенников в мессенджерах. От 65 до 80% денежных краж происходит через WhatsApp.
Долгожданный отчет Егорова Путину про налоги состоялся: глава ФНС рассказал про ЕНП и сложности с образованием неизвестных долгов у налогоплательщиков.
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Пенсионного фонда уже полтора месяца как нет, а споры с ним, дошедшие до суда, все еще дают о себе знать.
Правила оплаты больничных гражданам из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей сегодня приняла Госдума в первом чтении.
Кроме банков ограничения коснутся нескольких десятков компаний, физических лиц и медиа.
Биржевой курс рубля начал снижаться по отношению к евро на фоне новых энергетических санкций и низкой активности экспортеров.