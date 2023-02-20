Освобождение многодетных отцов от мобилизации

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России: депутатами ГД С. М. Миронов, Г. Ю. Семигин, О. А. Нилов, В. К. Гартунг, Д. Г. Гусев, А. А. Кузнецов, Ф. С. Тумусов, М. Г. Делягин, С. В. Кабышев, Н. В. Новичков, А. А. Ремезков, Я. В. Лантратова, А. С. Аксененко.

Содержание предложения

Согласно законопроекту предлагается предоставить отсрочку от военной службы по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что с точки зрения демографии многодетные семьи – это семьи, благодаря которым обеспечивается высокий темп прироста населения.

Именно этот небольшой процент семей обеспечивает материальное будущее всей страны, т.к. расширенное воспроизводство начинается с трех, а не с двух детей.

Вместе с тем, такие семьи живут в худших, по сравнению с другими, культурно-бытовых условиях.

Ограничивая свое потребление и недополучая сегодня, они создают благополучное будущее остальным гражданам и стране в целом.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Обзоры по военным вопросам

Обзор военного права за январь 2023 – ссылка.