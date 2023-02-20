Налоговые итоги за январь 2023

Законопроекты в январе

Единственный законопроект, вносящий изменения в НК был связан с освобождением от НДС импорта незарегистрированных лекарств, предназначенных для лечения детей (законопроект № 285555-8).

Около налоговым можно назвать законопроект, направленный на исключение военных пенсионеров, занимающихся частной практикой (предприниматели, нотариусы, арбитражные управляющие), из перечня застрахованных лиц (законопроект № 285551-8). Это, в свою очередь, освободит названные категории от обязанности уплачивать за себя страховые взносы.

Еще один законопроект был связан с исключением из застрахованных лиц работающих пенсионеров (законопроект № 286777-8). Такие поправки направлены на возврат индексации пенсий указанным работникам. Очевидно, что данная инициатива не имеет перспектив на одобрение.

Комментарий к налоговым событиям за январь 2023

ФНС

Налоговая служба подготовила обзор успешных практик устранения схем уклонения от налогообложения, в котором особый акцент сделан на выявлении выгодоприобретателей схем для последующего привлечения их к ответственности (письмо от 30.12.2022 № СД-4-18/17916@).

Также ФНС подготовила обзоры практики высших судов по налоговым вопросам за III, IV квартал 2022 года (письма от 30.12.2022 № БВ-4-7/17924@, от 30.01.2023 № БС-4-21/977@).

Последствия недействительности приватизации

Налогоплательщикам следует обратить внимание на дело 10 Арсенал ВМФ (определение от 18.01.2023 № 302-КГ16-11762), в котором ВС отметил, что само по себе нарушение отраслевого законодательство (земельного, административного, гражданского), влекущее недействительности приватизации имущества, не влияет на налоговые обязательства налогоплательщика.

Комментарий к налоговым спорам за декабрь 2022

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