Льготные места в детсадах для детей одиноких родителей

Авторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от партии Новые люди: депутаты ГД С. В. Авксентьева, В. В. Плякин, О. Ю. Леонов, А. М. Хамитов.
Содержание предложения
Согласно законопроекту матерям и отцам, воспитывающим детей до 6 лет без супруга (супруги), гарантируется внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что если одинокий родитель не имеет возможности устроить ребенка в детский садик, то такие граждане вынуждены оставаться дома с ребенком и искать средства к существованию.
В результате одинокие родители попадают в тяжелую жизненную ситуацию, что создает социальную напряженность в обществе.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Другие материалы
Правовые новости за декабрь 2022 – ссылка.