Законопроекты

Льготные места в детсадах для детей одиноких родителей

Рассматривается предложение по расширению льгот одиноким родителям (законопроект № 295644-8).

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Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от партии Новые люди: депутаты ГД С. В. Авксентьева, В. В. Плякин, О. Ю. Леонов, А. М. Хамитов.

Содержание предложения

Согласно законопроекту матерям и отцам, воспитывающим детей до 6 лет без супруга (супруги), гарантируется внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что если одинокий родитель не имеет возможности устроить ребенка в детский садик, то такие граждане вынуждены оставаться дома с ребенком и искать средства к существованию.

В результате одинокие родители попадают в тяжелую жизненную ситуацию, что создает социальную напряженность в обществе.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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