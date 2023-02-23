Законопроекты

Льготы для зоозащитников

Рассматривается предложение по предоставлению льгот защитникам природы

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Рассматривается предложение по предоставлению льгот защитникам природы (Законопроект № 295373-8)

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР депутаты ГД Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, Е.В.Марков, И.М.Мусатов, С.А.Наумов, К.М.Панеш, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев.

Содержание предложения

В ГД рассматривается законопроект, в котором дается определение зоозащитника – физическое лицо, осуществляющее свою добровольческую деятельность в сфере организации и предоставлении помощи безнадзорным и приютским животным.

Также проектом предусматривается, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации могут разрабатывать и реализовывать государственные региональные программы оказания зоозащитникам, проживающим на территории субъекта Российской Федерации, государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, социальных пособий.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что работа зоозащитников трудна, и часто не получает поддержки от государства. Поэтому, зоозащитникам, как правило, приходится осуществлять деятельность, связанную с защитой и помощью животных, за свои собственные средства и пожертвования.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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Ужесточение ответственности за нарушение правил охоты – ссылка.

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