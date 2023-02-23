Компенсация непедагогическим работникам за участие в ГИА

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Законодательным Собранием Вологодской области.

Содержание поправок

Согласно законопроекту работникам образовательных организаций, не относящимся к педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные для педагогических работников.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что данный проект федерального закона направлен на соблюдение принципа социальной справедливости при выплате денежных компенсаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, а его принятие продолжит формировать позитивный имидж работы по проведению государственной итоговой аттестации не только у педагогических работников, но и других работников образовательных организаций.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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