Дети специальной военной операции

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР: депутаты ГД Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, Е.В.Марков, К.М.Панеш, А.Н.Свистунов, В.С.Селезнев, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев.

Содержание предложения

В ГД рассматривается проект закона о детях СВО.

Согласно документу к категории детей специальной военной операции относятся граждане Российской Федерации, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, проживающие на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, а также на территориях муниципальных образований Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, подвергавшимся систематическим обстрелам, диверсиям.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что приобретение этого статуса даст юридические основания и условия для принятия мер по компенсации страданий и потерь, понесенных этими гражданами в результате боевых действий, спровоцированных властями Украины.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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Обзор военного права за январь 2023 - ссылка.