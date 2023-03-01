Практика Верховного Суда по налоговым спорам за 4 квартал 2022

Общие вопросы

Определение от 14 ноября 2022 г. № 310-ЭС22-12978 (с. Иваненко Ю.Г., Антонова М.К., Пронина М.В., ИП Харламов Максим Владимирович против Геркулес)

По общему правилу исключается как неполное возмещение понесенных убытков, так и обогащение потерпевшего за счет причинителя вреда.

В частности, не могут быть включены в состав убытков расходы, хотя и понесенные потерпевшим в результате правонарушения, но компенсируемые ему в полном объеме за счет иных источников.

В противном случае создавались бы основания для неоднократного получения потерпевшим одних и тех же сумм возмещения и, соответственно, извлечения им имущественной выгоды, что противоречит целям института возмещения вреда.

Наличие у потерпевшей стороны права на вычет сумм НДС, относящихся к работам (товарам, услугам), приобретаемым в целях устранения последствий ненадлежащего исполнения обязательств другой стороной сделки, исключает уменьшение имущественной сферы лица в части данных сумм и, соответственно, исключает применение статьи 15 ГК.

Налоговый контроль

Определение от 24 ноября 2022 г. № 305-ЭС22-19084 (с. Завьялова Т.В., ВымпелКом)

Назначение проверки на основании уточненного уведомления может иметь место только с учетом положений пункта 5 статьи 105.17 НК, согласно которому в рамках проверки могут быть проверены контролируемые сделки, совершенные в период, не превышающий трех календарных лет (а в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 2 данной статьи, – в период, не превышающий пяти календарных лет), предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки.

Принимая во внимание изложенное, а также то обстоятельство, что налогоплательщиком не приведено доводов о том, каким образом оспариваемым решением нарушены его права и законные интересы, суды пришли к выводу об отсутствии оснований для признания недействительным оспариваемого решение налогового органа.

НДС

Определение от 24 октября 2022 г. № 305-ЭС22-14014 (с. Завьялова Т.В., Першутов А.Г., Тютин Д.В., Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина)

Обществом соблюдены все предусмотренные статьей 169, статьями 171, 171.1, 172 НК условия для принятия к вычету сумм НДС, предъявленных контрагентами.

Экономический источник для вычета (возмещения) налога в бюджете создан, поскольку суммы НДС, выделенные в счетах-фактурах по ставке 20 процентов, контрагентами отражены к уплате в бюджет.

Со стороны инспекции данные обстоятельства в ходе рассмотрения дела не оспаривались и объективно ничем не опровергнуты. В частности, из материалов дела не следует, что кто-либо из поставщиков общества не исполнил свою налоговую обязанность в полном объеме.

Поставленная продукция предназначена не только для применения в космической технике и фактически является комплектующими изделиями межотраслевого применения.

То обстоятельство, что приобретенные товары впоследствии были использованы самим обществом как составные части товара, реализация которого облагается НДС по ставке 0%, не может иметь значение для разрешения вопроса о возможности применения заявителем вычета, поскольку им были осуществлены хозяйственные операции по реализации иного товара, а не перепродажа приобретенных комплектующих изделий.

Сертификаты на реализуемую космическую технику в данном случае предоставляются предприятиями, реализующими работы (услуги), то есть соисполнителями по государственным контрактам, в том числе самим обществом при исполнении его обязательств перед заказчиками, а не поставщиками продукции межотраслевого применения, в отношении которых обязанность по предоставлению сертификатов договором не предусмотрена.

Таким образом, игнорируя договорные условия взаимодействия общества с контрагентами и отказывая в применении налоговых вычетов обществу в отсутствие каких-либо потерь казны, связанных с избранным обществом порядком приобретения продукции в рамках реализации своих обязательств перед Государственной корпорацией «Роскосмос» и Министерством обороны Российской Федерации, инспекция вышла за пределы своих полномочий.

Комментарий к налоговым спорам за декабрь 2022

Налог на прибыль

Определение от 7 октября 2022 г. № 305-ЭС22-11287 (с. Завьялова Т.В., Першутов А.Г., Тютин Д.В., Газпром нефть)

Из содержания названных норм главы 25 НК следует, что законодатель последовательно различает порядок учета доходов и расходов, связанных с эксплуатацией судов, зарегистрированных в РМРС, в зависимости от целей и вида такой эксплуатации.

Исключив при налогообложении из состава доходов хозяйственные операции, связанные с перевозками, в которых пункт отправления и (или) пункт назначения находятся за пределами территории Российской Федерации (статья 251 НК), одновременно был установлен порядок учета расходов, при котором и затраты на содержание, эксплуатацию такого имущества в случае совершения указанных операций также не учитываются в составе расходов при исчислении налога на прибыль.

Данный вывод соответствует правовому регулированию как в прежней (до 01.01.2019), так и в действующей редакции статей 251, 256, 270 НК.

Во всех иных случаях для учета доходов и расходов, относящихся к использованию в каботажных перевозках судов, зарегистрированных в РМРС, применяется общий порядок исчисления налога, установленный соответствующими положениями Налогового кодекса.

В этой связи, правовой подход налогового органа, поддержанный судами трех инстанций, по сути привел к нарушению заложенного в главе 25 НКпринципа соотносимости доходов и расходов и связь последних именно с деятельностью организации по извлечению прибыли, что повлекло в рассматриваемом деле исключение из состава расходов налогоплательщика затрат, связанных с деятельностью, доходы от осуществления которой были им обоснованно учтены при исчислении налога на прибыль. Это в итоге привело к неопределенности налогообложения и нарушению закрепленного в статье 3 Налогового кодекса принципа экономического основания налога.

Земельный налог

Определение от 10 ноября 2022 г. № 308-ЭС22-12924 (с. Першутов А.Г., Тепличное)

После регистрации прав на земельный участок общество является правообладателем вновь образованного земельного участка с новым видом разрешенного использования, который должен учитываться при выборе применяемой налоговой ставки при исчислении земельного налога, а, следовательно, при его исчислении должен применяться повышающий коэффициент, установленный пунктом 15 статьи 396 НК, с даты государственной регистрации прав на вновь образованный земельный участок.

Как указали суды, в случае применения налогоплательщиком пониженной ставки при исчислении земельного налога, действующее законодательство предусматривает одновременное применение в таком случае повышенного коэффициента 2, установленного пунктом 15 статьи 396 НК. В ином случае применению подлежит ставка 1,5%, что приведет к значительно большим доначислениям сумм земельного налога, чем применение пониженной ставки с учетом повышенного коэффициента 2, как произведено налоговым органом в оспариваемом решении.

Транспортный налог

Определение от 21 декабря 2022 г. № 305-ЭС22-17644 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина)

Предоставление учреждению налоговой льготы по транспортному налогу согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 358 НК не может быть поставлено в зависимость от присвоения налогоплательщику кода ОКВЭД, характеризующего деятельность коммерческих перевозчиков в сфере гражданской авиации, а также от доли доходов налогоплательщика, связанных с использованием воздушных судов, поскольку их основное использование осуществляется в интересах государства.

К числу основных видов деятельности заявителя относится осуществление воздушных перевозок космических экипажей, специалистов учреждения, представителей федеральных органов исполнительной власти и иных представителей заинтересованных организаций; осуществление воздушных перевозок грузов и оборудования; осуществление эксплуатации, обслуживания и ремонта авиационной техники учреждения, аэродромно-техническое обеспечение

Вопросы добросовестности

Определение от 17 октября 2022 г. № 301-ЭС22-11144 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Першутов А.Г., Сормово)

С учетом положений пункта 7 статьи 3 НК такой зачет производится способом, который является наиболее благоприятным для налогоплательщика: в первую очередь, при определении размера доначисляемого налога на прибыль организаций (в рамках проверяемых периодов, начиная с наиболее ранних дат возникновения недоимок), поскольку налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов, являются фискальными эквивалентами налога на прибыль организаций.

Соответствующим образом производится корректировка пеней и штрафов, начисляемых по налогу на прибыль организаций. В случае если после зачета указанных платежей в счет налога на прибыль организаций остается положительная разница (незачтенный остаток), то она подлежит зачету в счет иных образовавшихся по итогам проверок недоимок, включая косвенные налоги.

Определение от 23 декабря 2022 г. № 308-ЭС22-15224 (с. Антонова М.К., Завьялова Т.В., Першутов А.Г., ИП Шупиков Александр Николаевич)

Суммы налогов, уплаченные участниками группы в отношении дохода от искусственно разделенной деятельности должны учитываться при определении размера налоговой обязанности (недоимки) по общей системе налогообложения налогоплательщика – организатора группы.

В ином случае не будет обеспечена последовательность и полнота переквалификации совершенных налогоплательщиком операций, правильность определения их последствий, а доначисление налогов в излишнем размере (без учета уплаченных сумм), с одной стороны – приобретет характер дополнительной санкции, выходящей за пределы мер, необходимых для обеспечения всеобщности налогообложения и противодействия злоупотреблениям в этой сфере, а с другой стороны – создаст предпосылки для возврата из бюджета сумм налогов, уплаченных другими участниками схемы при том, что причиненный бюджетной системе ущерб может оставаться не возмещенным в полном объеме.

Комментарий к налоговым событиям за январь 2023

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