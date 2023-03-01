Налоговые споры

Чем занимался Верховный Суд в 2022. Перспективы 2023

Результаты разрешения Верховным Судом налоговых споров в 2022. Планы на 2023.

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  • Обзор писем Минфина по налогам за ноябрь 2022 – ссылка.

Юзвак Максим
Юзвак Максим

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Кадровый аудит: цели, виды, процедура

Кадровый аудит – это независимая проверка кадровых документов, по итогам которой собственник бизнеса получает заключение о соответствии их требованиям трудового законодательства. Рассказываем, как это делается, для чего и как часто.

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Налоговая проверка: сдавать ли уточненную декларацию, когда составлен акт

Зачастую в ходе выездной налоговой проверки налогоплательщику необходимо сдать уточненную декларацию. При этом возникает вопрос: если подана уточненная декларация, учтут ли органы осуществления налогового контроля результаты уточнений при вынесении решения по результатам выездной налоговой проверки?

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