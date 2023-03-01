Чем занимался Верховный Суд в 2022. Перспективы 2023

Другие материалы
Обзор писем Минфина по налогам за ноябрь 2022 – ссылка.
Результаты разрешения Верховным Судом налоговых споров в 2022. Планы на 2023.
Обзор писем Минфина по налогам за ноябрь 2022 – ссылка.
Конечно, на «Клерке». Смотрите, что у нас есть.
Кадровый аудит – это независимая проверка кадровых документов, по итогам которой собственник бизнеса получает заключение о соответствии их требованиям трудового законодательства. Рассказываем, как это делается, для чего и как часто.
С сегодняшнего дня вступила в силу норма про рассрочку по взносам за 2 и 3 кварталы 2022 года, а также по 1-процентным взносам ИП за 2021 год.
Больше 30 столичных предприятий выпустили свыше 130 млн декоративной и уходовой косметики. Покупатели стали чаще обращать внимание на отечественные бренды.
Максимальный доход могут получить премиальные клиенты, если откроют вклад на 1,5-2 года.
Оплата по QR-коду – альтернатива привычному эквайрингу, только проще и дешевле. И это не все ее достоинства.
Слышите словосочетание «купить 1С:ИТС» и у вас появляются ассоциации: дополнительная оплата, длительное ожидание, нерешенные проблемы? Вероятно, пришло время сменить обслуживающую организацию.
Зачастую в ходе выездной налоговой проверки налогоплательщику необходимо сдать уточненную декларацию. При этом возникает вопрос: если подана уточненная декларация, учтут ли органы осуществления налогового контроля результаты уточнений при вынесении решения по результатам выездной налоговой проверки?
Совет директоров компании намерен перерегистрировать VK с Британских Виргинских островов на острое Октябрьский.
Планируется создать реестр пострадавших компаний и определить методику оценки ущерба, на основании которой государство определит меры поддержки бизнеса.