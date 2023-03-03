Законопроекты

Повышение страхования пенсионных накоплений

Рассматривается предложение по увеличению сумм гарантий для участников негосударственного пенсионного страхования (законопроект № 303198-8).

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Автор поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России, Справедливой России, КПРФ, ЛДПР: депутаты ГД А.Г.Аксаков, К.М.Бахарев, О.В.Савченко, В.В.Кумин, А.Н.Свистунов.

Содержание поправок

Согласно законопроекту предусмотрено гарантирование прав граждан по негосударственному пенсионному обеспечению в размере уплаченных взносов и дохода от их размещения, но не более 2 800 000 рублей.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что повышение суммы гарантированного возмещения до 2,8 млн рублей будет способствовать привлечению новых клиентов, повышению уровня пенсионного обеспечения граждан и доверия к пенсионной системе.

В свою очередь, развитие НПО позволит сформировать в портфелях НПФ долгосрочные инвестиционные ресурсы для национальной экономики.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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  • Пенсионные новости за январь 2023 – ссылка.

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