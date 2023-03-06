Защита детей от пропаганды чайлдфри

Авторы предложения
Законопроект подготовлен Государственным Собранием – Курултай Республики Башкортостан и депутатом ГД Э.Р.Аиткуловой.
Содержание предложения
Согласно законопроекту предлагается внести в законодательство изменения, направленные на отнесение информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей, к информации, запрещенной для распространения среди детей.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что сторонники идеологии «чайлдфри» распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации.
Таким образом, в существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения «чайлдфри», ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Другие материалы
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