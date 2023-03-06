Защита детей от пропаганды чайлдфри

Авторы предложения

Законопроект подготовлен Государственным Собранием – Курултай Республики Башкортостан и депутатом ГД Э.Р.Аиткуловой.

Содержание предложения

Согласно законопроекту предлагается внести в законодательство изменения, направленные на отнесение информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей, к информации, запрещенной для распространения среди детей.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что сторонники идеологии «чайлдфри» распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации.

Таким образом, в существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения «чайлдфри», ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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