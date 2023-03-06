В Госдуме предложили вывешивать Знамя Победы на школах

Автор предложения

Законопроект подготовлен депутатами от КПРФ: депутаты ГД Н.В.Коломейцев, Д.А.Парфенов, О.Н.Алимова, С.П.Обухов, А.В.Куринный, А.О.Удальцова, Ю.П.Синельщиков.

Содержание предложения

Согласно законопроекту в общеобразовательных организациях, в начале каждой учебной недели, осуществляется поднятие копии Знамени Победы наряду с Государственным флагом Российской Федерации на период всей учебной недели.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что Знамя Победы является официальным символом победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

Его использование в образовательных учреждениях будет способствовать не только развитию чувства патриотизма среди детей и молодежи, но и побудит их уделять большее внимание изучению истории, что особенно важно при существующих попытках Запада ее переиначивания.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Материалы по военному праву

Обзор военного права за январь 2023 – ссылка.