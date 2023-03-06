Законопроекты

Оказание бесплатной правовой помощи для добровольцев, ветеранов и мобилизованных

Предлагается предоставлять бесплатную юридическую помощь лицам, участвующим в боевых действиях (законопроект № 302571-8).

Версия для печати

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России: сенаторы А.А.Турчак, Н.А.Журавлев, И.В.Рукавишникова, И.Ю.Святенко, депутаты ГД А.Ю.Кузнецова, И.А.Яровая, Д.Ф.Вяткин, К.К.Тайсаев, Я.В.Лантратова, Я.Е.Нилов, Ш.Ю.Саралиев, А.О.Ткачев.

Содержание поправок

Согласно законопроекту участникам специальной военной операции будет оказываться бесплатная юридическая помощь по вопросам оформления статуса добровольца, получения денежного довольствия и иных выплат (например, получения выплаты в результате ранения), а также реализации социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством (например, предоставление кредитных каникул, помощь в сохранении управления бизнесом для мобилизованных и др.).

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что в настоящее время для получения правовой помощи по этим вопросам гражданам приходится обращаться в юридические консультации, осуществляющие деятельность на возмездной основе, что влечет существенные материальные издержки для заявителей.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Материалы по военному праву

Обзор военного права за январь 2023 – ссылка.

Юзвак Максим
Юзвак Максим

ФСБУ

Компания-арендатор: в балансе нужно проверить, как отражено право пользования активом и обязательство по аренде

Если компания пользуется упрощенным учетом, то отражать право пользования активом и обязательство по аренде не нужно. Такая же возможность есть у организаций, которые арендуют только малоценные объекты или на срок не больше 11 месяцев без продления.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Автоматизация учета

Какие сервисы имеют критическое значение для работы розничного бизнеса и его автоматизации

Что нужно для успешной работы бизнеса? Сервисы, которые автоматизируют процессы и облегчают взаимодействие с контролирующими службами – именно над этим работает оператор фискальных данных. Расскажем, какие сервисы помогают вести бизнес и способствуют его развитию.

Какие сервисы имеют критическое значение для работы розничного бизнеса и его автоматизации

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Самозанятые

Как ФНС узнает о нарушениях при работе с самозанятыми

При взаимодействии юридического лица с самозанятыми возникают различные риски, о которых мы рассказывали ранее. Например, говорили о том, как проверить, является ли исполнитель плательщиком НПД и как с ним составлять договор, чтобы не возникло проблем.

Как ФНС узнает о нарушениях при работе с самозанятыми

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Субсидиарная ответственность

Возможно ли привлечение бухгалтера к субсидиарной ответственности при банкротстве компании

Сразу же обозначим ответ на данный вопрос – да, возможно. С учетом этого в данной статье разберем, как и при каких условиях бухгалтер может стать фигурантом дела о привлечении к субсидиарной ответственности.

Возможно ли привлечение бухгалтера к субсидиарной ответственности при банкротстве компании
Жилищное законодательство

Для новостроек могут ввести пятилетний мораторий на капремонт

В течение пяти лет дефекты новых домов должен исправлять застройщик, поэтому платить за капитальный ремонт не обязательно. Такое правило правительство может установить для всех регионов.

Читать еще