Оказание бесплатной правовой помощи для добровольцев, ветеранов и мобилизованных

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России: сенаторы А.А.Турчак, Н.А.Журавлев, И.В.Рукавишникова, И.Ю.Святенко, депутаты ГД А.Ю.Кузнецова, И.А.Яровая, Д.Ф.Вяткин, К.К.Тайсаев, Я.В.Лантратова, Я.Е.Нилов, Ш.Ю.Саралиев, А.О.Ткачев.

Содержание поправок

Согласно законопроекту участникам специальной военной операции будет оказываться бесплатная юридическая помощь по вопросам оформления статуса добровольца, получения денежного довольствия и иных выплат (например, получения выплаты в результате ранения), а также реализации социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством (например, предоставление кредитных каникул, помощь в сохранении управления бизнесом для мобилизованных и др.).

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что в настоящее время для получения правовой помощи по этим вопросам гражданам приходится обращаться в юридические консультации, осуществляющие деятельность на возмездной основе, что влечет существенные материальные издержки для заявителей.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Материалы по военному праву

Обзор военного права за январь 2023 – ссылка.