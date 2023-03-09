Налоги, взносы, пошлины

Средняя цена нефти, послание Президента, разумная ФНС в обзоре налоговых новостей за февраль 2023

Рассказываю о наиболее интересных событиях в налоговой сфере за февраль 2023.

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Содержание

  • 00:00 – Начало.

  • 00:10 – План.

  • 01:13 – Финансирование ямальских месторождений и средняя цена по нефти и бензину – законопроект № 294475-8.

  • 05:16 – Нулевой НДС по ремонту морских судов – законопроект № 289100-8.

  • 05:53 – Применение льготной ставки в отношении интеллектуальной собственности – законопроект № 297906-8.

  • 06:53 – Смягчение ответственности по налоговым преступлениям – законопроект № 301951-8.

  • 09:19 – Освобождение от Госпошлины за удостоверение доверенности для оказания бесплатной юридической помощи – законопроект 297999.

  • 10:32 – Освобождение добровольцев и мобилизованных от пошлины при замене паспорта и водительских прав – законопроект № 302657-8.

  • 12:13 – Замена терминологии – законопроект № 292402-8.

  • 12:40 – Повышение социальных вычетов на лечение и обучение – законопроект № 301966-8.

  • 14:11 – Послание Президента.

  • 15:40 – Манифест «Разумное истребование» (сайт ФНС).

  • 16:35 – Сокращение вызовов свидетелей – письмо от 10 февраля 2023 года № СД-4-2/1627@.

  • 17:29 – Контрольные соотношения по отчетности – письмо от 21.02.2023 № ЕА-4-15/2048@.

  • 18:10 – Соотношение внесудебного и судебного обжалования – постановление Конституционного Суда от 31.01.2023 № 5-П.

Другие материалы

  • Налоговые споры за 4 квартал 2022 – ссылка.

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