Средняя цена нефти, послание Президента, разумная ФНС в обзоре налоговых новостей за февраль 2023

Содержание
00:00 – Начало.
00:10 – План.
01:13 – Финансирование ямальских месторождений и средняя цена по нефти и бензину – законопроект № 294475-8.
05:16 – Нулевой НДС по ремонту морских судов – законопроект № 289100-8.
05:53 – Применение льготной ставки в отношении интеллектуальной собственности – законопроект № 297906-8.
06:53 – Смягчение ответственности по налоговым преступлениям – законопроект № 301951-8.
09:19 – Освобождение от Госпошлины за удостоверение доверенности для оказания бесплатной юридической помощи – законопроект 297999.
10:32 – Освобождение добровольцев и мобилизованных от пошлины при замене паспорта и водительских прав – законопроект № 302657-8.
12:13 – Замена терминологии – законопроект № 292402-8.
12:40 – Повышение социальных вычетов на лечение и обучение – законопроект № 301966-8.
14:11 – Послание Президента.
15:40 – Манифест «Разумное истребование» (сайт ФНС).
16:35 – Сокращение вызовов свидетелей – письмо от 10 февраля 2023 года № СД-4-2/1627@.
17:29 – Контрольные соотношения по отчетности – письмо от 21.02.2023 № ЕА-4-15/2048@.
18:10 – Соотношение внесудебного и судебного обжалования – постановление Конституционного Суда от 31.01.2023 № 5-П.
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