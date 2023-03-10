Самозанятые

ТОП-10 разъяснений Минфина по налогу на самозанятых за 2022

Наиболее интересные позиции Минфина по налогу на профессиональный доход.

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1. Письмо от 25 октября 2022 г. № 03-11-11/103275

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в качестве страхового агента, не вправе применять специальный налоговый режим НПД.

2. Письмо от 7 октября 2022 г. № 03-11-11/97087

В случае если ювелирные изделия, изготавливаемые налогоплательщиком, подлежат обязательной маркировке, то в отношении деятельности по их изготовлению и реализации специальный налоговый режим НПД не применяется.

3. Письмо от 18 августа 2022 г. № 03-11-11/80767

Учредитель организации не вправе применять специальный налоговый режим НПД в отношении выполнения работ данной организации в случае, если указанное лицо состоит с ней (или состояло на протяжении двух последних лет) в трудовых отношениях в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

4. Письмо от 10 марта 2022 г. № 03-11-11/17390

Учредитель организации может применять специальный налоговый режим НПД в отношении оказания услуг по сдаче в аренду объектов движимого имущества организации, в которой он является учредителем, в случае, если указанный учредитель не является работником данной организации или не состоял с ней в трудовых отношениях на протяжении двух последних лет.

5. Письмо от 6 мая 2022 г. № 03-04-05/42255

Субсидия, предоставляемая физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим НПД, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией профессиональной деятельности, не подлежит обложению НПД.

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6. Письмо от 18 февраля 2022 г. № 03-11-11/11673

При соблюдении ограничений, предусмотренных законом, физическое лицо, получающее доход от реализации исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, вправе применять специальный налоговый режим НПД.

7. Письмо от 8 февраля 2022 г. № 03-11-11/8321

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, в отношении доходов по банковским вкладам не вправе применять специальный налоговый режим НПД.

8. Письмо от 8 февраля 2022 г. № 03-11-11/8320

Положения № 422-ФЗ не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для лиц, осуществляющих деятельность, связанную с реализацией товаров собственного производства, в том числе через вендинговые аппараты, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных законом № 422-ФЗ.

9. Письмо от 20 января 2022 г. № 03-11-11/3166

Расходы налогоплательщика НПД при определении налоговой базы по НПД не учитываются. Учитывая изложенное, налогоплательщики НПД указывают в мобильном приложении «Мой налог» доход без вычета комиссии, взимаемой оператором электронной платежной системы.

10. Письмо от 25 января 2022 г. № 03-11-06/2/4383

Физическое лицо, являющееся частным охранником, не вправе применять специальный налоговый режим НПД.

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