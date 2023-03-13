Налоговые итоги за февраль 2023

1. Послание Президента

Центральным событием февраля, в том числе и в налоговой сфере, стало послание Президента Федеральному Собранию. В нем были озвучены следующие налоговые инициативы:

Учет расходов с повышающим коэффициентом при приобретении высокотехнологичного оборудования.

Повышение социальных налоговых вычетов на образование и лечение.

Налоговые льготы при инвестировании в высокотехнологичные компании.

Уже на следующий день в Госдуму поступил законопроект № 301966-8, направленный на увеличение вычетов по НДФЛ, как было озвучено в Послании.

Другим отголоском Послания стали поправки Правительства, направленные на смягчение уголовной ответственности за налоговые преступления (законопроект № 301951-8).

Комментарий к налоговым событиям за февраль 2023

2. Налоговые законопроекты

В качестве ключевого законопроекта месяца, уже прошедшего одобрения в ГД, можно назвать законопроект № 294475-8, направленный на изменение порядка определения стоимости российской нефти.

Следует заметить, что необходимость корректировки назрела уже давно, поскольку действующий порядок предполагает использование данных иностранной оценочной компании, которая при расчете не может использовать объективные факторы формирования цены (что обусловлено санкциями на российскую нефть).

Однако правительственный законопроект не оправдал ожидания, поскольку вместо изменения порядка были внесены лишь корректирующие положения.

Еще один законопроект Правительства был связан с установлением нулевой ставки по НДС в отношении работ по ремонту судов (законопроект № 297906-8).

При этом условием применения нулевого НДС будет заключение соглашения, в соответствии с которым налогоплательщик обязуется осуществлять инвестиции в расширение производства.

В феврале и Правительство, и депутаты решили предоставить льготы по государственной пошлине.

Так, правительственные поправки направлены на освобождение лиц, получающих бесплатную правовую помощь, от пошлины при нотариальном заверении доверенности (законопроект № 297999-8).

Депутаты предложили освободить от пошлины участников СВО при замене пришедших в негодность паспортов и водительских удостоверений (законопроект № 302657-8).

Также в Госдуму поступили следующие инициативы:

Расширение применение льготной ставки в отношении интеллектуальной собственности – законопроект № 297906-8 .

Замена терминологии по традиционному хозяйствованию – законопроект № 292402-8.

Комментарий к налоговым спорам за январь 2023

3. События в ФНС

В феврале Счетная палата сделала ряд негативных выводов о деятельности налоговых органов при проведении выездных проверок. Возможно, именно с этим связано издание ФНС ряда разъяснений, которые направлены на уменьшение злоупотреблений со стороны инспекций своими полномочиями.

Так, был опубликован манифест «Разумное истребование», в котором перечислены принципы истребования документов.

В письме от 10 февраля 2023 года № СД-4-2/1627@ налоговая служба поручила сократить на 30% количество вызовов свидетелей.

Письмом от 21.02.2023 № ЕА-4-15/2048@ до налогоплательщиков доведены контрольные соотношения по различной отчетности (НДС, налог на прибыль, УСН и т.д.).

4. Соотношение судебного и внесудебного порядка

Конституционный Суд в постановлении от 31.01.2023 № 5-П на примере положений НК пришел к выводу, что формальный пропуск срока на судебное обжалование ненормативного акта в связи с соблюдение лицом досудебной процедуру (даже если это не было обязательным) не должно препятствовать рассмотрению требования в судебном порядке.

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