Запрет на заключение под стражу за ненасильственные преступления

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от партии Новые люди: депутаты ГД К. А. Горячева, А. Г. Нечаев, Р. Б. Чемерис, О. Ю. Леонов, Г. К. Арапов, В. В. Плякин, А. М. Хамитов.

Содержание предложения

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому запрещается применять меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений в случае, если состав ни одного из преступлений, в совершении которых подозревается или обвиняется лицо, не включает применение насилия или угрозу его применения.

Материалы к законопроекту

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