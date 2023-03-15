Вычет по НДФЛ при покупке недвижимости у родственника

Материалы по НДФЛ
ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 - ссылка.
Новость связана с вопросом получения имущественного налогового вычета по НДФЛ супругом, если недвижимость приобретена супругой у своего брата. брата.
ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 - ссылка.
Нормы главы 34 НК о страховых взносах изменят, так как возникла правовая коллизия. Бизнесу приходится платить лишние взносы.
Если у человека высокая зарплата и работодатель удерживал НДФЛ как по ставке 13%, так и по ставке 15%, то в декларации 3-НДФЛ возврат налога составит 15% от суммы вычета.
Это разговор о том, какие беды принес малому бизнесу 2023 год, что с ними теперь делать и как верить в лучшее. Инструкция, как становиться грамотнее, чем прежде. А еще расскажем, причем тут морковка и как стать светом в конце туннеля для других и самого себя в непростое время.
Но не всем и не везде. Москва в программе не участвует.
Страховая пенсия из СФР не облагается НДФЛ. А вот для негосударственной пенсии другие правила.
Деньги можно направить на аренду или ремонт помещения, покупку оборудования, оплату услуг связи и коммунальных платежей, на продвижение. А вот купить недвижимость или автомобиль, погасить задолженность по налогам, кредитам и займам не получится.
До сих пор пенсию могли доставлять частные подрядчики, которые берут комиссию.
Вопросы учета расходов ГСМ всегда актуальны, т.к. многие предприятия используют автомобильный транспорт, использующий ГСМ. Как это правильно организовать? Этот вопрос рассматривается в данной статье
Собственники ПВЗ недовольны штрафами и хотят штурмовать главный офис маркетплейса.
Чтобы не платить комиссию, нужно снять валюту со счетов в течение двух дней.