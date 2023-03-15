Имущественный вычет

Вычет по НДФЛ при покупке недвижимости у родственника

Новость связана с вопросом получения имущественного налогового вычета по НДФЛ супругом, если недвижимость приобретена супругой у своего брата. брата.

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Материалы по НДФЛ

ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 - ссылка.

Юзвак Максим
Юзвак Максим

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«Малый бизнес в России держится на личной силе, окружении и...морковке». Интервью «Клерка» с защитницей прав малого бизнеса Натальей Горячей

Это разговор о том, какие беды принес малому бизнесу 2023 год, что с ними теперь делать и как верить в лучшее. Инструкция, как становиться грамотнее, чем прежде. А еще расскажем, причем тут морковка и как стать светом в конце туннеля для других и самого себя в непростое время.

«Малый бизнес в России держится на личной силе, окружении и...морковке». Интервью «Клерка» с защитницей прав малого бизнеса Натальей Горячей

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