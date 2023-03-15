Законопроекты

Добровольцев и мобилизованных освободят от пошлины при замене паспорта и водительских прав

Добровольцам и мобилизованным предлагают предоставить новую льготы (законопроект № 302657-8).

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Авторы поправок

Законопроект подготовили сенаторы А. В. Кутепов, А. В. Синицын, В. Н. Васильев, Д. Н. Ворона, С. С. Геремеев, К. К. Долгов, А. А. Жуков, Э. В. Исаков, В. К. Кравченко, Ю. В. Федоров, И. И. Ялалов.

Содержание предложения

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предлагается освободить лиц, призванных на военную службу по мобилизации в ВС, а также лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, от уплаты государственной пошлины:

  • за выдачу паспорта гражданина РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность;

  • за выдачу национального водительского удостоверения взамен утраченного или пришедшего в негодность.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что в рамках участия вышеупомянутых лиц в специальной военной операции, а также при транспортировке таких лиц в больницы, госпитали, другие медицинские организации в стационарные условия на излечение от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, паспорта и национальные водительские удостоверения таких лиц могут быть утрачены или прийти в негодность.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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