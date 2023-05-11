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Сергей Шаповалов

Новый поворот в налогообложении щебня. Или фантазии налоговиков

Налоговые органы в боевых условиях тестируют версию, что ограничитель Нбк не может применяться производителями щебня в большинстве случаев. Если им это удастся, то бюджет будет изрядно пополнен.
77
Новый поворот в налогообложении щебня. Или фантазии налоговиков
Добыча известняка из-под воды

Дефицит бюджета растет, что, вероятно, стимулирует фантазию отдельно взятых сотрудников налоговых органов.

В 2020-2022 году по России прокатилась кампания довзыскания НДПИ с производителей щебня. Их обвинили в занижении НДПИ из-за неверного определения ДПИ: по версии налоговых органов ДПИ надо было признавать щебень, а налогоплательщики облагали недробленный строительный камень.

Попытки сопротивления этой кампании привели к тому, что весь доначисленный НДПИ был взыскан, но с сентября 2022 года был поправлен НК РФ. Новая редакция ст. 343 НК РФ ввела максимальный размер НДПИ на щебень — 16,5 руб. за тонну щебня. Это, конечно, не 5,5 руб., как бывало ранее, но и не 40 руб., как бывало в период проведения кампании.

Только недолго музыка играла. Налоговые органы начали новую кампанию, оформив ее старт вот таким решением о доначислении НДПИ:

В соответствии с лицензией на право пользования недрами налогоплательщику предоставлено право на добычу известняков. Условия пользования называют целевое назначение работ, связанных с пользованием участком недр — разведка и добыча известняков для производства строительного камня.

Поскольку, в соответствии с выданной лицензией и техническими документами на месторождении осуществляется добыча известняков, то видом добытого полезного ископаемого в целях исчисления НДПИ следует считать известняк (код вида добытого ископаемого 10006).

Cогласно п. 13 ст. 343 НК сумма налога, исчисленная налогоплательщиком за налоговый период в отношении щебня, не может превышать величину НБК = 16,5 руб.

В связи с неверным определением вида добытого полезного ископаемого налогоплательщик необоснованно применил положения п. 13 ст. 343 НК, ограничив размер НДПИ 16,5 руб. за тонну щебня.

То есть сначала налоговые органы доказывали, что ДПИ является щебень, а теперь те же самые люди доказывают, что щебень — это не ДПИ, но платить НДПИ надо со стоимости щебня. Это выглядит как чушь, но если вы следите за судебной налоговой практикой, то вы знаете, что даже чушь может стать правилом, которому заставят следовать всех.

Если кто-то не знает, то я оказываю ряд юридических услуг для недропользователей (даже судебное представительство) бесплатно. Если вы тоже столкнулись с такой ситуаицей, то в рамках программы бесплатной помощи готов проконсультировать вас по вопросу тактики защиты от этого доначисления.

Мнение «Сергей Шаповалов» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?

77
Сергей Шаповалов

Сергей Шаповалов

ЮК Шаповалов Петров

7 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    32 минуты назад

    Борис МальцевКлерк

    Щебень

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Сергей Шаповалов
Сергей Шаповалов

Новый поворот в налогообложении щебня. Или фантазии налоговиков

Налоговые органы в боевых условиях тестируют версию, что ограничитель Нбк не может применяться производителями щебня в большинстве случаев. Если им это удастся, то бюджет будет изрядно пополнен.

Новый поворот в налогообложении щебня. Или фантазии налоговиков
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