Практика налогообложения вскрыши снова меняется. ДПИ — это щебень?

Она поменялась в 2020 году и меняется вновь в 2023 году. Есть ли этому юридическое обоснование?

В судебной практике по налогообложению строительного камня очень часто можно встретить ссылку на определение Конституционного Суда РФ от 11.03.2021 № 375-О. Обычно этим определением суды объясняют, что ДПИ как налоговая категория может отличаться от всех прочих, а потому нормально, к примеру, что ДПИ надо признавать щебень, даже если лицензия выдана на добычу стройкамня.

Но мы вспомним это определение в связи с тем поводом, который его породил. Мне это будет особенно легко, так как определение КС РФ было ответом на мое обращение.

Налогоплательщик — АО «Олкон» – вел добычу скальной вскрыши, которая была учтена Государственным балансом запасов как сырье, пригодное для производства щебня. Налогоплательщик хотел облагать налогом на добычу полезных ископаемых щебень, а налоговый орган настаивал, что платить надо с недробленой горной породы.

Удивлены? Вы еще больше удивитесь, если я скажу, что уже тогда появились первые дела по щебню, в которых налоговый орган требовал облагать налогом на добычу полезных ископаемых щебень. Эти дела даже сам КС РФ приводит в своем определении, не считая при этом, что дело «Олкон» создает противоречие с этой новой практикой по щебню.

Сначала я пытался найти этому юридическое обоснование. Но на днях появилось решение по делу «Ямалзолото», фактология которого аналогично делу «Олкон».

Зато вывод совсем другой — при добычи балансовой вскрыши ДПИ надо признать щебень.

Добавим в копилку дел по налогообложению стройкамня еще и историю 2007 года, когда все тот же «Олкон» и та же налоговая инспекция вели спор о налогообложении балансовой вскрыши, но закончился он выводом, что ДПИ — это щебень (дело №А40-56688/2006).

Таким образом, имеем следующую хронологию:

В 2007 году суды пришли к выводу, что при добыче балансовой вскрыши НДПИ надо взимать с щебня.

В 2020 году суды объяснили, что при добыче балансовой вскрыши НДПИ надо взимать с недробленой породы.

В 2023 году суды (вернее, пока только один суд ЯНАО) вернулись к идее, что при добыче балансовой вскрыши НДПИ надо взимать с щебня.

Юридически объяснить этот парадокс невозможно, так как:

законы, регулирующие вопрос, не изменились;

фактология дел идентичная — в двух делах даже стороны были идентичные.

Поэтому единственное приходящее на ум объяснение кроется в том, что каждый раз выбирался тот подход, который приносил в казну больше денег. Забавно будет в будущем закинуть в КС РФ жалобу, чтобы послушать как он обоснует, что никакого противоречия с его определением № 375-О дело «Ямалзолото» не создает.