Не только Минфин. Роснедра толкуют НК РФ

В России полномочиями по разъяснению НК РФ наделен Минфин России. Но я периодически наблюдаю, что и Роснедра любят обращаться к НК РФ, особенно к главе 26 НК РФ. К сожалению, у них отсутствует не только компетнция так делать, но и компетентность делать это правильно.

Простой пример

Предприятие добывает золотую руду и возникает чисто недропользовательский вопрос: в какой момент надо эту руду списать с Госбаланса, признав собственностью налогоплательщика.

В лицензиях недропользователя Роснедра стандартно пишут, что добытые полезные ископаемые становятся собственностью недропользователя, то есть списать с Госбаланса запасы нао в момент их добычи. Соответственно, осталось разобраться, а когда полезное ископаемое считается добытым.

И вот ответ на этот вопрос Роснедра ищут и находят в НК РФ. То есть ставят телегу вперед лошади.

Увидев, что в НК РФ золото считается добытым после переработки руды в концентрат, они делают вывод, что золотая руда, извлеченная из карьера и положенная на склад, принадлежит государству, а потому не подлежит списания с Госбаланса.

Когда бухгалтер это прочитает, он резонно спросит, а расходы на извлечение руды из карьера как надо учитывать? Если извлеченная руда государственная, то относить расходы на нее будет невозможно. А все другие варианты учета будут странными.