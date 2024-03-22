Новые споры об обратной силе налогового закона. Под прицелом налоговиков газовики

Если в прошлом году суды занимались обратной силой нефтяного НДПИ, то в этом году они занялись обратной силой газового НДПИ.

Две дочки «Газпромнефти» уже проиграли 1 инстанцию в Москве, и теперь можно ожидать аналогичные претензии к другим добытчикам газа по всей стране.

Для краткости объясню только сердцевину спора. Для расчета газового НДПИ нужно знать, чему равен показатель Цопт_нн. И вот тут следите за датами: 04.08.2022 публикуют Приказ ФАС России от 01.07.2022 № 493/22, в котором установлен размер Цопт_нн, который согласно приказу применяется с 1 июля 2022 года.

Налогоплательщики видят в этом обратную силу: нельзя считать налог за июль по документу, который вступил в силу в середине августа, а потому они применяют Цопт_нн, который был установлен предыдущим приказом ФАС России годовалой давности. Суд приходит к выводу, что в данном случае обратной силы не было, и надо применять приказ ФАС России от 01.07.2022 № 493/22.

Самое интересное в объяснении суда — это трактовка фразы п. 4 ст. 342.4 НК, которую стоит прочитать в контексте (нас интересует предложение «При отсутствии указанной информации…»:

Указанная расчетная цена подлежит применению с 1-го числа первого месяца периода, на который регулируемые оптовые цены на газ утверждаются в установленном порядке. Средняя по Единой системе газоснабжения расчетная цена на газ, поставляемый потребителям Российской Федерации (кроме населения), не позднее чем за пять дней до 1-го числа первого месяца указанного периода размещается на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в области регулирования тарифов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При отсутствии указанной информации на официальном сайте указанного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» средняя по Единой системе газоснабжения расчетная цена на газ, поставляемый потребителям Российской Федерации (кроме населения), определяется налогоплательщиком самостоятельно в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Значение показателя Цв рассчитывается при каждом изменении регулируемых оптовых цен на газ в Российской Федерации, полученное значение показателя применяется для целей налогообложения до следующего изменения регулируемых оптовых цен на газ в Российской Федерации.

Из этой цитаты суд выводит, что если приказ № 493/22 не был опубликован до 01.07.2022, то налогоплательщики должны были самостоятельно проделать за ФАС России его работу, и тогда они получили бы тот же результат, а потому спорить не о чем. Только никакой самостоятельной работы тут не может быть, что, кстати, доказывает решение суда.

На 1 июля публикации приказа не было. Соответственно, налогоплательщик даже не знал, что Цопт_нн изменился, не говоря уже о том, насколько он изменился. Как тогда можно требовать, чтобы он его рассчитал?!

В августе после публикации приказа он узнает из него, что Цопт_нн изменился, и сам же суд говорит, что надо использовать цифру из приказа. Ну и где тут самостоятельный расчет?! И вообще может ли сам налогоплательщик сделать такой расчет: хватит ли у него данных или полномочий эти данные собрать? На этот вопрос суд ответа не дает.

Disclaimer: хотя в заголовке говорится про закон, в действительности с обратной силой был применен подзаконный акт. Но от этого спор становится только интереснее (с методологической точки зрения).