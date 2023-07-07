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Павел.М
Ведение бизнеса

Где продавать: интернет-магазин или маркетплейс

У крупного бизнеса наверняка такой вопрос не стоит. И свой бренд с собственным сайтом, и на маркетплейсах всех страничка, еще и партнерские какие-то штуки с крупными компаниями, банками. Но простой небольшой продавец может реально задуматься где продавать. Маркетплейс — это удобно. Интернет-магазин — это более личная история.
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Где продавать: интернет-магазин или маркетплейс
Иллюстрация: mindandi/Freepik

Пока я размышляю, решил написать о плюсах и минусах двух этих вариантов.

Интернет-магазин: особенности и преимущества

Иметь свой интернет-магазин означает, что уже естьработа над собственным брендом, есть куда пересылать покупателей за онлайн-покупкой. Такой магазин дает больше свободы, вот плюсы:

  • Бренд.

На самом деле, я почитал, что позиционирование, создание бренда, это не только проблема малого бизнеса, но и крупного.

В свое время Nike и Ikea отказались от сотрудничества с Amazon, чтобы развивать свои каналы продаж и свободнее реализовывать свои концепции продвижения, миссии компании.

У малого бизнеса таких глобальных целей, наверное, не стоит в начале пути, но собственный бренд продвинуть с собственной страницы легче.

  • Мониторинг, контроль покупательского поведения.

Конечно, сейчас маркетплейсы сами и через сторонний софт дают много цифр и других данных. Спокойно можно отслеживать конверсию, проводить эксперименты и наблюдать результаты. Но свой сайт даст еще больше свободы.

Банально можно мотивировать клиентов подписываться на рассылки, смотреть контент по тематике товаров и услуг на странице вашего же бренда, больше аналитики, больше данных.

  • Сам ставишь цену.

Глупо считать, что со своим магазином можно ставить какие угодно цены, но все же сейчас на маркетплейсах на что только не жалуются. И бешеная конкуренция, где демпинг банально может вывести в топ даже новичков, и распродажи, когда обязательны скидки не меньше минимума продиктованного площадкой и тп.

В своем интернет-магазине можно придумать разные дни скидок не привязываясь ко всяким киберпонедельникам, дням одиночек и тп. И цену можно установить справедливую с оглядкой на регион, свои затраты, конкуренцию в регионе и тп.

А вот какие недостатки могут быть:

  • Необходимость вложений в рекламу.

Интернет-магазин не может обойтись без рекламы в мире, где конкуренты везде, почти во всех сферах. Вложения в рекламные кампании могут забирать значительную часть прибыли, хотя они и компенсируются притоком новых клиентов и увеличением объема продаж.

  • Полная самостоятельность.

Вся логистика ложится на плечи бизнесмена. Нужно качественно организовать хранение, доставку, оплату. Если на каком-то шаге ошибиться, это может стоить больших денег и оттока клиентов.

Маркетплейс: особенности и преимущества

С маркетплейсами все просто — огромная платформа с продавцами. У покупателя большой выбор, много инструментов категоризации, поиска товаров, независимые отзывы, возможность сохранить в подборку товары разных магазинов и тематик и тп.

Какие плюсы для бизнеса?

  • Постоянный поток новых клиентов.

Продавец на маркетплейсе может не зависеть от того есть ли постоянный покупатель или нет. Если товар ходовой, то покупатель при прочих равных всегда найдется.

Пока даже самые популярные маркетплейсы России приводят миллионы новых пользователей каждый год.

  • Все под ключ, или фулфилмент.

Обожаю фразу «под ключ». В ней чувствуется забота о покупателе.

Но что насчет нас продавцов? О нас тоже могут позаботиться. В частности, как раз маркетплейс может все организовать вместо вас.

Склад, доставка, эквайринг, промо с определенными условиями, вообще никаких забот, только плати комиссию и думай как развиваться дальше.

Но есть и недостатки:

  • Ограниченный контроль над клиентской базой.

Плюс, о котором я написал, в части новых клиентов имеет и обратную сторону. На маркетплейсе сложно удержать покупателя, сделать его постоянным и лояльным бренду. Особенно, если продаешь не уникальный товар.

Нет возможности персонализировать предложения, сделать рассылки.

Хотя тут стоит отдать должное маркетплейсам, потому что появляются новые возможности: баллы от продавца на Озоне; рассылка сообщений с промо-акциями на Алиэкспресс и тп.

  • Ограниченные возможности продвижения.

Допустим, у вас есть идея как продвинуть свой бренд или товар, даже инструментами площадки. Но маркетплейс может просто не дать реализовать идею.

Например, просто потому что другой продавец больше подходит для продвижения самого маркетплейса — крупнее бизнес, больше продаж, может предоставлять больше скидок и тп.

Ну так что в итоге

Что делать небольшому бизнесу — торговать на маркетплейсе или запустить свой интернет-магазин?

Тут нужно исходить из целей, анализировать нишу, смотреть отчеты продаж на маркетплейсах и изучать конкурентов, которые запустились раньше в вашем регионе или в похожем (то есть, например, не стоит сравнивать московский бизнес со своим в условной Чите).

Интернет-магазин — это более плотная работа со своими покупателями, свобода в маркетинге, работа с брендом.

Маркетплейс — это фулфилмент, встроенное продвижение банально известностью самой платформы, ведь все в России теперь знают что такое Wildberries и Ozon.

Я думаю, и вы подумайте вместе со мной.

Павел.М

Павел.М

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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