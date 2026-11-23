Что сделано

Изменения сделаны так, чтобы не затрагивать аналитику, по которой формируется регламентированная отчётность: правила бухучёта остаются прежними, меняется представление данных.

Запасы и незавершённое производство

На счетах запасов привычный состав субконто «номенклатура + склад» расширен обязательным третьим субконто «Партия номенклатуры». Партия сохраняется при любых перемещениях и обособлениях — исходная партия возникновения номенклатуры не теряется.

Счёт 20 разбит на субсчета, каждый со своим составом субконто:

Счёт Назначение Субконто 10, 21, 43 и др. счета запасов Запасы Номенклатура, склад, партия номенклатуры (новое) 20.01 Материалы и запасы в НЗП с количественно-суммовой оценкой; ближайший к счетам запасов Номенклатура, склад, партия номенклатуры 20.02 Безноменклатурные ресурсы — постатейные расходы в суммовой оценке, ожидающие отнесения на себестоимость Статья затрат (+ направление деятельности, подразделение) 20.03 Потреблённые в производстве ресурсы, накопленные на производственном задании Партия производства (документ выпуска/производственное задание), элементы затрат 20.04 Транзитный счёт себестоимости выпуска, полностью автоматический Номенклатура выпуска, партия номенклатуры, статьи калькуляции

Как идёт движение: материалы лежат на 20.01, постатейные расходы накапливаются на 20.02; в момент потребления ресурсы списываются с 20.01 и 20.02, меняя вид представления запасов, и переходят в накопленные затраты производственного задания на 20.03. Любой выпуск — материального объекта, полуфабриката или работы — транзитом проходит через 20.04 и попадает на 20.01, после чего отдельной операцией определяется его дальнейшее использование: цеховая кладовая, склад, передача в подразделение.

Разбивка на субсчета — часть общей учётной схемы: она происходит в момент перехода на ДАБУ, дальше операции отражаются автоматически. Цеховые кладовые не обязательны: если материалы передаются сразу под этапы производства, счёт 20.01 всё равно используется, просто с пустым значением склада. Счета, применявшиеся до перехода, остаются и помечаются в программе.