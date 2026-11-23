Для чего это сделано
ДАБУ — детальная аналитика данных бухгалтерского учёта. Это новый режим ведения учёта, в котором нужная для отчётности аналитика выносится на план счетов: за счёт дополнительных субконто, новых субсчетов и расширения их состава. Это сделано для поддержки требований Постановления Правительства № 874, обязательного с 1 января 2027 года. Он требует раскрывать фактическую себестоимость по каждой партии реализованной продукции в разрезах. В постановлении прямо говорят: данные берутся из регистров бухгалтерского учёта, а организация дополняет аналитику принадлежности операций к конкретному контракту. Правила раздельного учёта и бухгалтерский учёт становятся всё теснее связанными. Автоматическое заполнение отчётных форм станет доступно в линейке «1С:ERP Управление предприятием»: ERP, «ERP Управление холдингом», «Комплексная автоматизация» (ред. 2).
Прежний план счетов такой детализации не давал:
Незавершённое производство было «чёрным ящиком». Счёт 20 имел один набор субконто «на все случаи жизни» — тип затрат, статьи затрат, группы, виды продукции. Раскрыть, как материалы превращались в продукцию, из самой оборотно-сальдовой ведомости было нельзя, приходилось строить отдельные производственные отчёты.
Финансовый результат собирался укрупнённо. На 90-м счёте не было привязки к партии реализации, поэтому результат по конкретной отгрузке из ОСВ не читался.
Отгрузка одним документом списывалась одной строкой, без разбивки по партиям выпуска, из которых эта продукция была взята.
Что сделано
Изменения сделаны так, чтобы не затрагивать аналитику, по которой формируется регламентированная отчётность: правила бухучёта остаются прежними, меняется представление данных.
Запасы и незавершённое производство
На счетах запасов привычный состав субконто «номенклатура + склад» расширен обязательным третьим субконто «Партия номенклатуры». Партия сохраняется при любых перемещениях и обособлениях — исходная партия возникновения номенклатуры не теряется.
Счёт 20 разбит на субсчета, каждый со своим составом субконто:
Счёт
Назначение
Субконто
10, 21, 43 и др. счета запасов
Запасы
Номенклатура, склад, партия номенклатуры (новое)
20.01
Материалы и запасы в НЗП с количественно-суммовой оценкой; ближайший к счетам запасов
Номенклатура, склад, партия номенклатуры
20.02
Безноменклатурные ресурсы — постатейные расходы в суммовой оценке, ожидающие отнесения на себестоимость
Статья затрат (+ направление деятельности, подразделение)
20.03
Потреблённые в производстве ресурсы, накопленные на производственном задании
Партия производства (документ выпуска/производственное задание), элементы затрат
20.04
Транзитный счёт себестоимости выпуска, полностью автоматический
Номенклатура выпуска, партия номенклатуры, статьи калькуляции
Как идёт движение: материалы лежат на 20.01, постатейные расходы накапливаются на 20.02; в момент потребления ресурсы списываются с 20.01 и 20.02, меняя вид представления запасов, и переходят в накопленные затраты производственного задания на 20.03. Любой выпуск — материального объекта, полуфабриката или работы — транзитом проходит через 20.04 и попадает на 20.01, после чего отдельной операцией определяется его дальнейшее использование: цеховая кладовая, склад, передача в подразделение.
Разбивка на субсчета — часть общей учётной схемы: она происходит в момент перехода на ДАБУ, дальше операции отражаются автоматически. Цеховые кладовые не обязательны: если материалы передаются сразу под этапы производства, счёт 20.01 всё равно используется, просто с пустым значением склада. Счета, применявшиеся до перехода, остаются и помечаются в программе.
Реализация и финансовый результат
На 90-м счёте введены новые субконто-«ключи»: «Партия реализованной номенклатуры» и «Налогообложение реализации». Ключ объединяет несколько разрезов — продукцию, заказчика, договор и партию номенклатуры, — и каждый разрез из него можно вывести в ОСВ отдельно.
Если раньше по документу реализации формировалась одна строка на общее количество, то теперь она разбивается на столько строк, из скольких партий выпуска взята продукция.
90.01 / 90.02 — себестоимость: направление деятельности, партия реализованной номенклатуры, статьи калькуляции.
90.07 / 90.08 — коммерческие и административно-управленческие расходы: та же схема, но третье субконто — статья расходов, а не статья калькуляции.
90.09 — финансовый результат теперь можно получить по партиям реализованной номенклатуры и по направлениям деятельности, чего раньше не было.
90К — новый счёт отражения корректировок. Введён, чтобы не затрагивать привычные субсчета 90-го. Через него документ «Операция» регламентированного учёта меняет только значение направления деятельности: например, минус 3 000 по направлению и плюс 3 000 без направления. Общая сумма затрат по документу реализации сохраняется, меняется лишь представление в разрезах, которые не участвуют в регламентированной отчётности.
Изменение в справочниках
В элементах справочников «Статьи калькуляции» и «Статьи расходов» появились два реквизита:
статья РКМ — из перечня, заданного законодательно (приложение к постановлению №874 и приказ Минпромторга №334);
«Учитывать при формировании цены продукции ГОЗ».
Галочка стоит — учитываемые затраты. Галочки нет — учитываемые обособленные (при этом статья РКМ может быть указана). Исключённые затраты — ситуационные: галочка стоит, но направление деятельности пустое.
Для чего сделано: что это позволит видеть
Прослеживаемость от реализации до исходных затрат. От 90.02.1 по конкретному документу реализации — к 20.04 по каждой партии выпуска, дальше к 20.03 и к 20.01/20.02. В оборотно-сальдовой ведомости видно, как сформировалась себестоимость каждой партии, вплоть до материалов и постатейных расходов, из которых она собрана, — в том числе по предыдущим переделам (как этого требует постановление: себестоимость передела складывается из собственных затрат и себестоимости полуфабрикатов предыдущих переделов).
Сверку с отчета по ГОЗ с ОСВ. Сумма производственной себестоимости в приложении отчета ГОХ сопоставляется с ОСВ по 90.02.1 по тому же документу — это и есть проверяемость данных, на которую рассчитывает постановление.
Структуру по статьям РКМ и три категории затрат. Учитываемые, учитываемые обособленные и исключённые затраты видны в ОСВ по 90.02.1, 90.07 и 90.08, без дополнительной ручной работы.
Результат по партиям. На 90.09 финансовый результат раскрывается по каждой партии реализованной номенклатуры и по направлениям деятельности.
Что стоит учесть при переходе
Переход на ДАБУ — с начала года. Переход в течение календарного года возможен, но при сложном налоговом учёте усложнит подготовку отчётности.
Функциональные опции перехода лучше включать до даты перехода: задним числом это приведёт к перепроведению документов по старым правилам.
К дате перехода желательно сократить незавершённые производственные задания: оформить промежуточные выпуски и сформировать себестоимость в декабре.
Разбивка на субсчета — часть учётной схемы, отдельно «додумывать» её не нужно: операции отражаются автоматически по установленным правилам.
ДАБУ — это не новый учёт, а новое представление. Правила бухгалтерского учёта и регламентированная отчётность остаются прежними; детализация выносится на план счетов, чтобы себестоимость можно было раскрыть прямо в оборотно-сальдовой ведомости. Он доступен в последних версиях 1С:ERP Управление предприятием и 1С:Комплексная автоматизацией редакции 2. Эти изменения появились с релиза 2.5.27.41, выпущенного в начале лета 2026 года.
И уже сейчас можно подготовиться, протестировать новые возможности (на копии системы) с вашими данными и быть готовыми к изменениям, которые ждут вас в следующем году.