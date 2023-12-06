Привет, Даша, или все новое поначалу кажется невозможным

Учиться нужно настолько быстро, чтобы вы каждый раз ужасались тому, что и как вы делали 6 месяцев назад».

Мой комментарий:

Платформа 1С задумывалась разработчиками как помощник бухгалтеру. На ней написаны различные конфигурации, которые подойдут любому бизнесу.

Но речь не о рекламе 1С, а о том, как быстро развивается эта платформа.

Возьмем для примера 1С УНФ. В эту конфигурацию уже встроен бот-помощник "Даша" и конструктор для создания мобильного приложения.

Бухгалтер может задать любой вопрос в чат 1С. До ИИ-ботов осталось совсем недолго.

Прямо в 1С из готовых шаблонов конструктора можно собрать мобильное приложение. Разве это не круто?

Уже никого не удивляет автоматическое обновление версий конфигураций, которые сейчас выходят рандомно и часто.

Это только несколько "плюшек" от одной из конфигураций 1С. ИТ-Ангелы, как говорится, летят "в ногу со временем". Постоянно доводят до бухгалтеров важные детали, проводят обучение, если этого требует ситуация.

Современный мир меняется постоянно. Можно сказать молниеносно. Кризис лишь на время сменяется затишьем. Люди, которые привыкли думать, не могут позволить себе не учиться. Неважно, где приходится сейчас участвовать в конкурентной борьбе - на рынке труда или бизнеса, без новых знаний и технологий не обойтись.

Посмотрим на развитие ИИ. Еще года не прошло, как его в виде ChatGPT представили миру людей. Теперь еще и сам ИИ выпустили в интернет - убрали "рычаг тормоза". Открыли, так сказать, "Черный ящик". Это изменит все: бизнесы, отношения, финансы и всю нашу жизнь.

Чем это закончится?

Если у вас есть вопросы, можно задать их ИТ-Ангелам. Наш сайт: ит-ангел.рф Кстати, для бухгалтеров у нас есть Ангельская партнерская программа.