Мета-вселенная ФНС

Давайте по порядку. Познакомимся. Вы узнаете мое мнение о ЁНС. Выскажите свое в комментариях.

«ЕНС работает абсолютно четко, без сбоев.» – Егоров

ФНС открыла доступ к 56 млн. личных кабинетов, приняла поправки по приоритетному зачислению НДФЛ в региональные бюджеты. На подходе – отмена усиленной подписи при подаче уведомлений.

Кроме того, в налоговой создали систему информирования и отчетности, которая может делать прогнозы и следить за текущим состоянием бюджета.

Мой комментарий:

НДФЛ уже вывели из ЕНС. Формально он еще там, но фактически уже нет.

Выводят страховые взносы. Зачем он тогда? Какой смысл? Чтобы какой-нибудь очередной ИИ, на который потратят "туеву хучу" средств делал фееричные, нереальные прогнозы?

Не легче ли тогда было сразу замострячить ФНС-метавселенную? Чтобы там все было красиво, но не как здесь. Нас засадить в эдакую симуляцию ФНС-метакрасоты. Это конечно мои фантазии на тему пси-научной фантастики.

Но реальность наша куда страшнее. Знаете почему? Знаете почему этот долбанный ЕНС не отменят? Ниииикогда...

Потому, что сам бизнес не даст этого сделать. Объясню, как я сделала этот ужасный вывод.

Отступление по Фрейду: тот, кто читает мои каналы в сетях давно, знает, что пишу в свое удовольствие. Пишу только то, что реально происходит со мной или вокруг меня. Я не копирайтер, не рекламщик, не наемный сотрудник. Я одна из руководителей ИТ-компании МСП. По образованиям и опыту немного менеджер, немного бухгалтер, немного финансист, немного управленец и совсем немного программист. Все о одном флаконе. Такой вот флакон помогает самой разбираться в том, что происходит, чтобы наш бизнес выжил и, если не процветал, то рос.

О чем это я?

Общаюсь давеча в одном чате руководителей компаний. Поднялась тема: как трудно стало жить малому бизнесу, особенно с введением ЕНС. Кто-то начал "плакать", кто-то критиковать тех, кто "плачет о плохом государстве". Типа директора и собственники должны быть "полны оптимизма, конструктивного мышления, искать пути решения и решать проблемы" - дословно. Кто-то сказал, что для отладки ЕНС "в качестве подопытных миллионы налогоплательщиков". Я вставила свои пять копеек про то, что писала в прошлой статье "Как ФНС стряпала, чинила, и лечила ЕНС" и что нельзя сырую программу тестировать на живом бизнесе.

Реакция большинства руководителей была для меня шоком. Привожу цитаты:

Хотите, чтобы государство кратно увеличивало расходы? Можно же чуток потерпеть?

99% бизнеса неудобств от ЕНС не испытали.

Как руководитель общаюсь с бухгалтерами 12 лет и выявил, что любое изменение ПО или НК вызывает бурную реакцию негатива в бухсообществе.

Когда обновляли 1С с 7-ки на 8-ку все бухгалтера кипели, тоже происходит сейчас и с ЕНС.

Дело не в ЕНС, а в том, что бухгалтерам нужно менять привычки и т.п.

Может потому, что мой опыт был с разных "сторон баррикад". Может потому, что не зашкаливает ЧСВ. Я была в шоке от того, что руководители компаний разного уровня реально не ХОТЯТ понимать всю глубину проблемы ЕНС.

Господа чиновники, которые рапортуют об успехах в ЕНС, прекрасно об этом знают, поэтому и рапортуют.

А у вас не возникало проблем с объяснениями руководителям откуда пени и штрафы, или куда делись средства с ЕНС?

Если да, то ИТ-Ангелы спешат к вам на помощь по первому зову. Нужно только обратиться с вопросом к собственнику бизнеса: "А почему у нас еще нет своих ИТ-Агелов." Кстати, для бухгалтеров у нас есть Ангельская партнерская программа.

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