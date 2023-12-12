Как крупные IT-корпорации «подсадили» человечество на виртуально-цифровую «иглу»

В мире, где смартфоны и компьютеры стали неотъемлемой частью нашей жизни, ИТ-Ангелы задают вопросы о влиянии технологий и политике крупных технологических компаний.

Ответчик ожидал прихода задающих вопросы".

(Р. Шекли)

Задумывался ли кто-нибудь из нас над тем, что мы уже так глубоко впустили в нашу жизнь и без чего уже не сможем существовать? И это не «громко сказано». Сможет ли наша молодежь представить себе жизнь без компьютера или смартфона? Можно ли устроиться на работу, не зная элементарных навыков владения ПК? Будет ли развиваться или просто существовать бизнес без автоматизации и цифровизации? ИТ-Ангелы уверены, что почти никто не задумывался. А ведь любое программное обеспечение — это тоже бизнес. И его владельцы вкладывают огромные средства для его развития и достижения результатов. Только вопрос каких результатов? Наращивание прибыли или возможность завладеть миром, а то и умами человечества? И так далее... Дополните список этих вопросов?

На самом деле вопросов много, а ответы на них есть не у всех и не везде. «Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа». ИТ-Ангелы приведут небольшой список тех вопросов, на которые можно ответить, чтобы понять замысел «мудрой политики» одного из крупнейших производителей ПО, без которого сейчас невозможно представить существование в современном мире.

Сегодняшнее задание ИТ-Ангелов: Представьте, что Вы программист. Попробуйте ответить на вопросы по отдельной программе. Проявите смекалку! Протестируйте Windows. Только коротко и так, чтобы всем было понятно.

Какие сведения об ОС сотрудники Microsoft corp. готовы сообщить кому угодно?

Какие сведения об ОС сотрудники Microsoft corp. хотели бы сохранить в тайне?

Что они торопятся продемонстрировать в первую очередь, чтобы заинтересовать людей в приобретении ПО?

Какой информацией об ОС люди интересуются в первую очередь (какие вопросы задают)?

Какой образ продукта (рекламный имидж) стараются поддерживать производители Windows?

Какое мнение о Windows сложилось у пользователей?

Что сотрудники Microsoft corp. хотят, чтобы люди чувствовали при работе с Windows?

Какие чувства при работе с Windows выражают пользователи?

Ох уж эта «мудрая политика Microsoft». ИТ-Ангелы попробуют расшифровать результаты этого теста. Подсказка для тех читателей рассылки, кто специального образования в этой области не имеет: попробуйте вообразить, что ответил бы на эти вопросы о себе кто-нибудь из близких, хорошо знакомых вам людей. Тот, о ком вы уже знаете, что он скрывает, а что выставляет на показ. Кем хочет выглядеть, и кем выглядит...

— Помни, — сказал Лингман Моррану, — мы и представить не в состоянии, какой может оказаться правда. (Р.Шекли).

ИТ-Ангелы уже в предвкушении. Вместе мы поймем, как крупные IT-корпорации «подсадили» человечество на виртуально-цифровую «иглу». Только не подумайте, что ИТ-Ангелы являются сторонниками теории «всемирного заговора». Но ведь всегда полезно знать, с чем приходится работать. ИТ-Ангелы всегда готовы порассуждать на подобные темы, особенно с теми, кто решит стать нашим партером.