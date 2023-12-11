ФНС работает с опережением ЕНС. Мои комментарии

Егоров: «Мы постоянно на связи с налогоплательщиками — я сам их обзваниваю».

Егоров: «Мы постоянно на связи с налогоплательщиками — я сам их обзваниваю».

Мой комментарий:

То-то я смотрю, мой телефон разрывается от странных звонков. Это оказывается Егоров звонит, чтобы дать указание мне, как бухгалтеру, заплатить НДФЛ и взносы 29-го декабря.

Помню, как в декабре 2022 года подкидывалась с приказами и допами, чтобы выплатить зарплату за декабрь в декабре. Уплатить эти самые НДФЛ и взносы до 31-го декабря и в итоге выйти на сальдо ЕНС 0,00 ₽.

Нынче читаю заголовок: «Уведомление по ЕНП на взносы за декабрь налоговики ждут от бизнеса до 28 декабря».

Не то что на НДФЛ, а и на взносы! И это при том, что Уведомление за декабрь сдавать в принципе не нужно, потому что РСВ мы должны сдать раньше.

Мне то все-равно. Плачу платежками 02 в день выплаты зарплаты. Потому что уменьшаю УСН за год на сумму взносов. Облегчили задачу в плане того, что не нужно теперь извращаться с переносом сроков зарплаты и аванса в январе месяце. Делать кучу Приказов и Допов на изменение сроков выплаты аванса и основной части зарплаты. Об этом писала в статье «30-е сентября - ты уплатил взносы на ЕНС?».

Главное не забыть, что оплатить взносы нужно именно 29-го декабря! Выходит новая сакральная дата! Отметить нужно обязательно.

Не повезло тем, у кого 30-го 31-го рабочие дни. Попробуй угадать, что начислить?

P.S. «Но есть исключение — платежку-02 в 2024 году учтут как уведомление, если она датирована 31.12.2023». Исключение на исключении и исключением погоняет.

Чтобы не переживать и не отмечать такие сакральные моменты с «коньвалолом» подружитесь с ИТ-Ангелами.