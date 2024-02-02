Такие странные контрольные соотношения

В прошлом году налоговики сами призывали досрочно сдавать отчетность, в том числе и по УСН, если сумма известна заранее. Очень спешили из-за введения ЕНС с 1 января 2023 года.

В этом году якобы было решение суда о том, что налоговая может не принимать декларацию, поданную раньше, чем закончился декларируемый период. Обосновывалось это тем, что за пять минут до окончания периода данные могут измениться, при том что декларация уже сдана.

Еще подумала, кого это должно волновать? Изменятся данные - пошлем уточнение. Не тут то было.

В предыдущей статье "И снова здравствуйте!" писала о том, что звонок из ФНС сообщил о возникшей с годовым УСН проблемой. Стала разбираться.

Нигде, ни на одном из государственных сайтов, даже в СБИСе нет ни одного намека на то, что у меня что-либо сдано с нарушениями или не принято ФНС. Все протоколы положительные.

Захожу в ЛК ФНС, раздел ЕНС - "История ЕНС" сальдо на 31-е декабря. Вижу суммы авансов по УСН, начисленные по расчету согласно НД в апреле, июле и октябре. Действительно, суммы УСН за 2023 год, которую оплатила 30-го декабря нет. Но факт ее уплаты зафиксирован в разделе "Операции ЕНС".

НД принята программой, из нее 3 суммы попали в "Сальдо ЕНС", а одна - нет. То есть, 3 суммы из НД прошли контрольные соотношения, а одна - нет! И никаких тебе намеков на это в ЛК ФНС.

Читаем действующую с октября новую версию пп. 1 п. 5 ст. 11.3 Налогового кодекса:

"Совокупная обязанность отражается на ЕНС, исходя из показателей в налоговых декларациях. Она формируется в дату сдачи отчетов, однако, не раньше срока погашения соответствующего обязательного платежа. Если инспекторы обнаружат, что сведения в декларации не соответствуют контрольным соотношениям, и это указывает на ее некорректное заполнение, то они не будут отражать такие показатели на едином счете немедленно. Перед этим налоговики проведут камеральную проверку сомнительной декларации. Только по ее завершении или по истечении отведенного на проверку срока данные будут записаны на ЕНС".

Теперь разберемся, что же означает фраза: "не раньше срока погашения соответствующего обязательного платежа". А она означает, что определенное действие или событие не может произойти до того момента, когда будет выполнен обязательный платеж в установленный срок.

"Когда речь идет о "соответствующем обязательном платеже", это обычно относится к финансовым обязательствам, таким как платежи по кредитам, налогам или счетам. Фраза указывает на то, что выполнение определенного действия или события возможно только после того, как будет выполнен платеж в соответствии с установленным сроком".

Получается, что я ничего не нарушила априори. 30-го декабря был годовой платеж по УСН, а вечером 31-го НД по УСН. Теперь дело за малым, налоговики должны провести камералку по факту. И зачислить сумму после нее.